與烏東分離區簽協議 俄羅斯有權入駐建軍事基地

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）依據俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭兩個分離主義共和國領導人所簽署的條約，俄羅斯已取得在這兩地建立軍事基地的權利。

路透社報導，蒲亭今天正式承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）這兩個分離主義分子控制地區的獨立地位和主權，無視西方警告此舉非法且扼殺了和平談判。

根據蒲亭提交國會批准的兩項相同友好條約，俄羅斯有權在這兩個地區建立軍事基地，頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國也有權在俄國建立軍事基地。

雙方承諾相互防禦，並就軍事合作及承認彼此邊界簽署單獨協議。

邊界問題至為關鍵，因為分離主義者聲稱這兩個地區有一部分目前為烏克蘭所控制。一名前頓內茨克政治領導人、現為俄羅斯國會議員上月告訴路透社，分離主義者將向俄國尋求協助，奪回這些地區的控制權。

依據這31點條約，俄羅斯和這兩個分離出來的小國將努力整合經濟。這兩區過去都是工業區，在歷經與烏克蘭政府軍的8年戰事後，需要大規模奧援才能重建。

除非一方主動退出，否則為期10年的條約可自動續展5年。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110222