非法採礦入侵巴西原民保護區 破壞秩序婦女受害

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西最大的原住民保護區亞諾馬米原住民領地多年來一直是礦商的目標，但非法開採亂象造成原住民社會秩序混亂、婦女受到性剝削、社區之間衝突頻傳等問題。

亞諾馬米原住民領地是巴西最大的保護區，面積約1000萬公頃，分布在北部羅賴馬（Roraima）和亞馬遜兩州之間，有371個社區，超過2.81萬名原住民。

多年來，礦商一直在亞諾馬米原住民領地探勘，尋找用於製造合金的黃金和錫等礦物。據估計，約有2萬名採礦者入侵該地區。儘管目前巴西禁止在原住民保護區採礦，但國會試圖通過法令開放採礦，還試圖開放油氣探勘和發電。

值得注意的是，鼓勵礦商招募原住民從事非法採礦工作衍生的三個主要問題是破壞環境、亞諾馬米族社會秩序混亂和原住民健康失衡。

亞諾馬米原住民研究員巴斯塔（Paulo Basta）指出，礦商入侵保護區砍伐樹木和讓河流改道，最先危害亞諾馬米族人的健康。除了破壞植物，還會嚇跑動物，影響原住民狩獵和捕魚，導致營養不良。

此外，礦商使用汞開採金礦，污染河流，造成動物死亡，影響食物供應，嚴重破壞環境。

巴斯塔指出，礦商通常以「可輕鬆致富，賺取黃金和獲取財物」的承諾接近原住民年輕人，招募他們加入非法採礦工作。

亞諾馬米族人協會（Condisi-YY）會長朱尼奧（Júnior Hekurari Yanomami）表示，因為加入採礦工作，原住民年輕人不再有時間照顧社區和種植農作物，使得族人的飲食漸趨向罐裝沙丁魚等工業化產品。

朱尼奧還指出，每個被礦商遊說成功的社區都配有50至80把槍支，目的是要賦予年輕人一種力量和權力的感覺，同時鼓勵他們飲酒，導致社區之間頻繁發生衝突。

此外，原住民婦女的安全也因社區中沒有男子而受到影響。因採礦者出現和酗酒行為頻傳，讓她們淪為性虐待的目標。

森林砍伐和河流改道，也為傳播瘧疾等疾病的病媒蚊繁殖創造有利條件。生病的成年人無法為家人找到食物或種植農作物，導致兒童營養不良。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）一項研究指出，亞諾馬米領地內每10名5歲以下兒童中有8人長期營養不良。

巴斯塔指出，瘧疾是亞馬遜地區的一種地方病，在社區中迅速傳播。根據巴西衛生部數據， 2020年亞諾馬米領地有4.58萬例瘧疾病例，佔巴西所有原住民保護區通報病例的33%。（編輯：周永捷）1110420