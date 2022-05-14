佛光山法水寺成日打卡熱點 牡丹盛開如人間仙境

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位於日本群馬縣澀川市伊香保町的佛光山法水寺被視為「在日本的台灣」景點之一，已是打卡熱點，目前正在舉辦牡丹文化季活動，讓遊客感覺很療癒。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）位於日本群馬縣澀川市伊香保町的佛光山法水寺被視為「在日本的台灣」景點之一，近來被稱為「天空之寺」，成為打卡熱點，目前正在舉辦牡丹文化季活動，讓遊客感覺很療癒。

2018年4月完工的法水寺目前正舉行第3屆牡丹文化季活動，寺院周邊匯集了日本最知名牡丹產地島根縣的八千椿、黃冠等品種的牡丹以及中國「牡丹之都」山東省菏澤市的牡丹，總計將近3500株，花葉風姿綽約，玉笑珠香，讓人賞心悅目。活動至15日為止。

法水寺住持滿潤法師表示，為了讓台灣的信徒多一個可以欣賞牡丹的地方，於是在法水寺種植牡丹，除了寺院大雄寶殿前的水池旁，周邊還有3座牡丹花園，目前花團錦簇。

她表示，最初建寺時就在思考如何讓台灣人來到伊香保這小鎮，以振興當地觀光，因此在法水寺種植了許多櫻花樹，歷經10年培育，現在很多遊客都來賞櫻。3年前引進山東荷澤的牡丹，期待遊客來此，3月可賞梅、4月賞櫻，5月賞牡丹，6月賞紫陽花、7月賞蓮花。

為響應4月22日世界地球日的活動，法水寺今年特別種植了108棵垂梅。這是因為滿潤法師今年去了一趟京都，適逢垂梅盛開，一片粉色美景宛如簾幕垂掛，讓她內心讚歎大自然之美，因此希望能讓更多人也能到法水寺賞垂梅。

她說， 種植花草樹木也是為了愛護地球，響應聯合國2015宣布包含減緩氣候變遷等17項目標的「2030永續發展目標」（SDGs）。她期盼能帶動更多人植樹、賞花，讓人們在大自然中敞開心胸，早日從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響中走出來。

疫情期間，有日本出版業者推出「微旅行」書籍，呼籲讀者不妨到法水寺享受一下彷彿到台灣進行一場微旅行的氣氛。法水寺也舉辦坐禪、抄寫經書的體驗活動，日本放送協會（NHK）等日媒前來採訪報導，有網路媒體報導宣傳這裡是能量景點（power spot）。

法水寺位於海拔約700公尺高，被稱為「天空之寺」， 現在是年輕人心目中「從天空賞絕景」的打卡熱點，這主要由社群網站上的一張照片掀起熱潮。

寺院背後有榛名山（榛名富士山），遊客站在大殿廣場前，放眼望去可見日本百大名山、日本百景之一、約1281公尺高的赤城山。很多年輕人站在廣場前端跳躍拍照，就彷彿騰空一躍而上赤城山。

滿潤法師說：「大概在一年多前發現大家都在排隊，很納悶到底這些人在排什麼隊？法水寺好像沒辦活動，後來才發現原來這些人是在排隊拍照。一組人至少要拍5至10分鐘，要排隊才能取到最美的鏡頭。」

澀川市的觀光協會曾舉辦讓遊客拍照投稿到網站的活動，結果有6成的照片是在法水寺拍攝的，因此很感謝法水寺活絡了當地的觀光。此外，日本旅行新聞社主辦的第42屆「專家精選觀光餐飲及禮品設施100選」活動，法水寺與東京晴空塔、東京鐵塔等獲選。

法水寺一樓有禪堂、寫經堂、餐飲處「滴水坊」，二樓設有大雄寶殿，殿內有全日本最大的釋迦牟尼佛玉雕。另外，慈悲寶殿內供奉著陶製千手觀音菩薩像，這是藝術家楊惠珊雕塑的作品。

5月10日這一天，一名住在澀川市的阿婆被孫女帶到法水寺參拜時說，看到這麼莊嚴美麗的佛像，感覺心靈很平穩。

有一對住在群馬縣伊勢崎市的夫妻前來法水寺參拜，並品嚐素食餐飲。妻子說，造訪前就知是台灣的佛教寺院，但來了才知真的很美。丈夫說，真的感到內心很療癒，會想再來。（編輯：黃自強）1110514

位於日本群馬縣的佛光山法水寺正舉辦牡丹文化季活動，寺院周邊匯集了日本島根縣的牡丹及中國山東省菏澤市的牡丹，總計將近3500株。活動至5月15日為止。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

位於日本群馬縣的佛光山法水寺3年前開始引進中國山東省的牡丹及日本島根縣的牡丹，每年5月舉辦牡丹文化季活動，吸引許多遊客前來參拜並賞花。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

位於日本群馬縣的佛光山法水寺住持滿潤法師表示，3年前從中國山東省菏澤市引進牡丹，現在加上有日本島根縣的牡丹，5月牡丹綻放，有助活絡當地觀光。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

位於日本群馬縣的佛光山法水寺住持滿潤法師表示，5月是賞牡丹的好時節，今年4月種植108棵垂梅，將來3月適合賞梅。盼民眾透過賞花，擺脫疫情陰霾。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

位於日本群馬縣澀川市伊香保町的佛光山法水寺被稱為「天空之寺」，風景絕佳。在第42屆「專家精選觀光餐飲及禮品設施100選」活動中與東京鐵塔等獲選入列。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日

位於日本群馬縣澀川市伊香保町海拔約700公尺的佛光山法水寺被稱為「天空之寺」，除了雄偉寺院讓遊客大開眼界，此地也可賞日本百大名山之一的赤城山。中央社記者楊明珠群馬攝 111年5月14日