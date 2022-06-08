全球氦氣稀缺 美國慶典鬧飄浮氣球荒

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）氦氣氣球幾乎是每場美國慶典的一部分，但這種比空氣還輕的氣體在全球出現短缺情形，打亂了許多傳統慶祝活動。

由於難以買到氦氣氣球，一所大學的美式足球隊已暫停施放紅色氣球的傳統。派對籌辦人員如果買得到任何氦氣氣球，也必須以較少的氣球湊合著布置場地。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的派對供應商Litin's Party Value在網站上提醒：「由於全球氦氣短缺，我們僅允許下訂20顆氣球」。

這家連鎖店的總經理荷姆斯壯（Kristi Holmstrom）告訴法新社：「我們有一些顧客因為無法得到更多氣球而深感失望。」

荷姆斯壯說：「我先前從未看過這麼糟的狀況。」她補充表示，許多商店的氦氣已完全用罄。

氦氣氣球不論是繫在繩子末端飄浮、紮成一束，或塑造成卡通人物、數字或萬聖節南瓜等造型，都可以說是不可或缺。

這種惰性氣體是開採天然氣產生的副產品，被液化來冷卻磁振造影掃描儀（MRIS），一度被用於太空梭任務中，也被用來製造半導體。

全球僅少數國家生產氦氣，以美國為主，而原已脆弱的供應鏈因工廠關閉而中斷：美國德州工廠因安全因素停工，俄羅斯工廠因為（烏俄戰爭爆發前）一場火災關閉，卡達工廠則因維護工作而停擺。

華府近郊派對租賃公司Wonder Party Rental創辦人邦達列娃（Anna Bondareva）和夥伴巴德馬耶夫（Laura Badmaev）表示正在試著尋找替代方案。

邦達列娃告訴法新社：「我認為情況愈來愈糟，因為它（氦氣）變得愈來愈貴。此事應該讓我們有機會重新思索更有創意的裝飾方式。」

連美國國家氣象局（National Weather Service）都不得不在幾個站點減少發射用來預測天氣的氣球。

國家氣象局發言人說：「在必要情況下，我們減少在晴朗天氣的發射次數，以節省供應，好在預報惡劣天氣的情況下發射，提供支援。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110608