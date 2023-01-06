墨西哥逮毒梟之子掀激戰 2飛機中彈3安全人員亡

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（中央社墨西哥市5日綜合外電報導）墨西哥安全部隊今天在美國總統拜登下週訪問前，逮捕在獄中服刑的毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐，掀起一波暴力衝突，造成3名安全人員死亡，有兩架飛機遭砲火波及。

路透社報導，3年前，墨西哥逮捕歐維迪歐．古茲曼（Ovidio Guzman）的行動以失敗告終，令總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的政府蒙羞；而今安全部隊的逮捕行動引發一波暴力衝突，迫使當局關閉數座機場與古里亞坎市（Culiacan）的學校。

英國廣播公司（BBC）報導，販毒集團首腦歐維迪歐遭逮捕後，憤怒的幫派分子設置路障、焚燒車輛並攻擊一座當地機場。

有兩架飛機遭砲火擊中，其中一架還是在準備起飛時中彈。墨西哥北部西納羅亞州（Sinaloa）有3座機場共取消超過100架次航班。

國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）在記者會上說，安全部隊已逮捕32歲的西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）資深成員歐維迪歐，他遭控率領他父親惡名昭彰的西納羅亞集團分支。西納羅亞集團說，歐維迪歐現在遭監禁在首都墨西哥市。

社群媒體流傳的影片似乎顯示，西納羅亞州的主要城市古里亞坎深夜爆發激烈戰鬥，直升機的砲火點亮黑夜，但路透社無法立即查證影片的真偽。

西納羅亞州政府表示，有3名安全部隊成員在衝突中身亡。

古里亞坎的機場也受到這波暴力衝突波及，墨西哥國際航空公司（Aeromexico）說，旗下一架飛機在預定飛往墨西哥市前遭砲火擊中，所幸無人受傷。

墨西哥聯邦航空總署表示，一架墨西哥空軍飛機也中彈，並說古里亞坎的機場以及西納羅亞州馬薩蘭市（ Mazatlan）與洛莫契斯市（Los Mochis）的機場將持續關閉，直到確定安全無虞為止。

歐維迪歐在他的父親落網後成了販毒集團的關鍵角色，2019年曾短暫遭到逮捕，但當局之後將他釋放，以免他的販毒集團繼續在古里亞坎發動暴力報復行動。這起事件令羅培茲歐布拉多政府受挫蒙羞。

美國總統拜登下週將訪問墨西哥參加北美洲領袖峰會。根據墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）的推文，拜登將在8日抵達，比先前預期的時間早一天，但沒有提供提早到達的原因。

美國曾祭出500萬美元的賞金，獎勵提供線索協助將歐維迪歐逮捕到案或定罪的線民。

目前還不清楚歐維迪歐是否將被引渡到美國，落入跟他父親一樣的下場。65歲的「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）因為將數以十億計美元的毒品走私到美國並共謀殺害敵人，2019年在紐約遭到定罪，他正在科羅拉多州的美國戒備最森嚴聯邦超級監獄（Supermax）服無期徒刑。

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由於合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）氾濫，美國用藥過度死亡的病例增加，促使華府施壓墨西哥打擊西納羅亞集團等製造與運送毒品的組織。西納羅亞集團是全球勢力最龐大的毒品走私集團之一。

西納羅亞自治大學（Autonomous University of Sinaloa）安全專家格瓦拉（Tomas Guevara）說，古茲曼的兒子歐維迪歐2019年逃脫，安全部隊今天再度逮捕到他，替墨西哥執法當局挽回一些顏面。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120106