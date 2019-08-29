更多編輯台推薦新聞：
海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢
國際

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年
國際

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境
生活

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遭氫氟酸噴濺灼傷 菲籍女移工送醫不治

最新更新：2019/08/29 16:51
苗栗縣竹南科學園區一間光電科技公司的菲律賓籍女移工，28日作業時不慎讓腐蝕性極強的氫氟酸溶液噴濺，造成沒有防護衣隔離的腿部後方大面積化學灼傷，送醫急救後仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月29日
苗栗縣竹南科學園區一間光電科技公司的菲律賓籍女移工，28日作業時不慎讓腐蝕性極強的氫氟酸溶液噴濺，造成沒有防護衣隔離的腿部後方大面積化學灼傷，送醫急救後仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月29日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣29日電）苗栗縣竹南科學園區一間光電科技公司的菲律賓籍女移工，昨天作業時不慎讓腐蝕性極強的氫氟酸溶液噴濺，造成腿部大面積化學灼傷，送醫急救後仍宣告不治。

這間光電科技公司指出，在苗栗縣竹南廠區的一名29歲菲律賓籍女移工，昨上午穿著防護衣在化學台上，依程序用氫氟酸清洗電路板，但女移工不注意轉身讓液體噴濺，造成沒有防護衣隔離的腿部後方大面積化學灼傷，在場其他員工立刻上前協助，並由救護車送至台北榮民總醫院進行急救。

光電科技公司表示，廠區的工作內容會使用到強酸或強鹼化學物品，具有一定危險性，人員在作業時都會穿上防護衣，但防護位置都在身體正面，公司目前已展開檢討，未來在防護上一定會再做加強。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風表示，這起工安意外屬化學災害範疇，國內僅少數醫院有中和氫氟酸的藥品，初步詢問，意外當下廠方有幫傷者擦葡萄糖酸鈣凝膠，但傷者仍相當痛苦，送醫急救後仍宣告不治。

不願具名的公司員工表示，該名女移工已在化合物半導體單位服務2年多，原訂下個月就會返回菲律賓，未料竟在返鄉前幾天遇到意外，同事們都相當難過、不捨。（編輯：方沛清）1080829

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報