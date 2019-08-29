遭氫氟酸噴濺灼傷 菲籍女移工送醫不治

苗栗縣竹南科學園區一間光電科技公司的菲律賓籍女移工，28日作業時不慎讓腐蝕性極強的氫氟酸溶液噴濺，造成沒有防護衣隔離的腿部後方大面積化學灼傷，送醫急救後仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月29日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣29日電）苗栗縣竹南科學園區一間光電科技公司的菲律賓籍女移工，昨天作業時不慎讓腐蝕性極強的氫氟酸溶液噴濺，造成腿部大面積化學灼傷，送醫急救後仍宣告不治。

這間光電科技公司指出，在苗栗縣竹南廠區的一名29歲菲律賓籍女移工，昨上午穿著防護衣在化學台上，依程序用氫氟酸清洗電路板，但女移工不注意轉身讓液體噴濺，造成沒有防護衣隔離的腿部後方大面積化學灼傷，在場其他員工立刻上前協助，並由救護車送至台北榮民總醫院進行急救。

光電科技公司表示，廠區的工作內容會使用到強酸或強鹼化學物品，具有一定危險性，人員在作業時都會穿上防護衣，但防護位置都在身體正面，公司目前已展開檢討，未來在防護上一定會再做加強。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風表示，這起工安意外屬化學災害範疇，國內僅少數醫院有中和氫氟酸的藥品，初步詢問，意外當下廠方有幫傷者擦葡萄糖酸鈣凝膠，但傷者仍相當痛苦，送醫急救後仍宣告不治。

不願具名的公司員工表示，該名女移工已在化合物半導體單位服務2年多，原訂下個月就會返回菲律賓，未料竟在返鄉前幾天遇到意外，同事們都相當難過、不捨。（編輯：方沛清）1080829