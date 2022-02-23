偽造診斷書請病假 陸軍中尉判刑1年2月確定

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（中央社記者劉世怡台北23日電）李姓陸軍中尉涉108年間偽造3次醫院診斷證明書向連長請病假共16天，一審依意圖免除職役詐偽罪判刑1年2月，李男提起上訴因逾期遭駁回，再提上訴，日前被最高法院駁回確定。

判決指出，李姓男子為志願役中尉從民國105年在陸軍機械化步兵營擔任排長（108年11月12日遭撤職停役），他因個人家庭因素，為求免除請假期間的職役，在108年8月及9月間，陸續下載醫院診斷證明書圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體將圖片檔案上的姓名、身分證字號等年籍資料，變更成自己的。

判決指出，李男變造診斷證明書圖片檔案後，以LINE訊息傳給廖姓連長，致使部隊誤以為他患有腫瘤，讓他請假3次、16天病假，後來廖姓連長心生懷疑，前往醫院欲探視李男，因未見到李男，再經函詢醫院結果獲知李男未到醫院就診，全案曝光。李男遭檢方起訴。

一審台中地方法院審酌李男身為志願役軍官，未能重法守紀，變造虛偽不實的診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，嚴重破壞兵役的公平性，且危害軍隊戰力及國家安全，依意圖免除職役詐偽罪判刑1年2月。

李男不服提起上訴，但因逾期遭台中高分院駁回，之後再提上訴，被最高法院駁回，全案確定。（編輯：李錫璋）1110223