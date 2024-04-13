男國道翻車舉止不尋常 警追查破汽車竊盜案

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）盧姓男子駕車行經竹山交流道翻車，未在原地待救卻走上國道，更謊稱車輛是向友人借用，國道警方第一時間查無失竊通報，以一般車禍處理，車主直到昨晚接獲通知才知道車被偷。

國道3號南向指標244公里處竹山交流道入口匝道11日凌晨發生自撞翻車事故，25歲盧姓男駕駛未在原地待救卻走上路肩，救護人員到場未見人影，返隊途中行駛約400公尺發現1人在國道路旁，給予頸圈固定後送醫，盧男當時向救護人員表示，朋友喝酒請他代為開車，吃安眠藥精神恍惚才發生車禍，但翻車後友人不知去向。

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國道公路警察局第八公路警察大隊獲報處理，盧男供稱車主是友人，員警處理當下查詢系統未見車輛通報失竊，因此以一般車禍處理，經持續追查，國道八隊今天透過訊息表示，案發後員警到醫院詢問盧男，發現盧男支吾其詞，但因車主一直未接電話，暫無法釐清。

國道八隊表示，盧男謊稱與車主是朋友、受託為他人駕車，經多方查證確認是謊言；由於實際車主另將車輛借給朋友何姓男子，因此不知車輛何時、何地遭偷竊，車主昨天晚間接獲警方通知才知道車被偷，全案依涉犯竊盜罪嫌移請南投地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130413