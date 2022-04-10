上海抗疫民怨多 居委上下承壓頻傳辭職

（中央社記者張淑伶北京10日電）上海抗疫亂象頻生，與民眾密切接觸的居委會成為眾矢之的。但近日有多名居委人員表態辭職或寫下無奈，顯示他們也無法理解政府的抗疫政策；有的居委已近一個月無法回自己的家。

中國的社區居民委員會（居委會）按法律定義是「基層的群眾自治組織」。實際運作上，居委會也是中國最基層的行政單位，成員的薪資由政府撥付。同時，居委會內也有相對應的基層中共黨組織。在城市裡，一個居委會通常管理著數個住宅小區。

這次上海抗疫中，居委成了組織民眾核酸檢測、對接發放物資的一線人員，但也傳出部分居委和社區物業管理人員能力不佳，以至於居民代表自行「接管」，負責相關工作。另一方面，從近日上海幾名居委表態的公開信中，可以看出他們夾在政府和民眾中間，身心俱疲。

昌里花園居民區黨總支部書記吳穎川的辭職信8日起廣為流傳。他說，疾控中心資訊滯後，居委無法第一時間掌握誰是陽性誰是密切接著者。居民上網查核酸檢測報告是陰性，但居委卻收到上級單位傳來確診陽性的通知。

他說，居民問他們相關政策、解封時間，「太多太多我們基層最需要第一時間知道的，我們都不知道」。而面對斷藥健康受威脅的居民、必須去醫院做化療、洗腎的居民，居委只能哭著不斷地撥120，希望能幫助安排車輛，但120的回答是等待。

他說，「上級唯一的命令就是，一定要安撫好社工情緒，安撫好居民情緒，上面的指令，是死命令，必須要執行」。

他表示，面對1847戶居民的各種訴求，居委無力承擔和回答，他們也是一群平凡人，也有喜怒哀樂，也有底線。

類似的是，上海的翰城居委9日向居民發出的離別公開信，表示全體工作人員3月17日開始封在居委，已經24天，放棄了家人和自己的生活，「我們也盡力在配合政府的各項政策，所有人、所有部門要我們理解、配合，唯獨沒有人理解我們...我們也有承受不住的時候」。

10日，一篇「記抗疫」在網上流傳，作者是一名在上海的某個居委工作了4年的社區工作者，從她的敘述中，可以看出當前上海抗疫的一些問題。

她所對應負責的居民社區有7000多人，3月18日開始進入封控管理，然後不斷被通知延長封閉時間，到30日已經做了7輪核酸檢測。整個社區只有2個核酸檢測點，雖然盡量有做防護，但在幾次聚集性全員核酸後，終於出現社區的陽性病例大爆發。

她說，原本陰性12天的社區，開始轉陽。再後來，居委和社區物業管理人員也出現陽性。「我開始意識到，小區的漏洞很大，比上層領導想像的更大更大，大到我們已經無法控制了」。

隨著陽性人員增加，這些人並沒有都收到轉運通知，也沒有任何醫護人員上門做核酸檢測，有些人居家隔離幾天後，自己用快篩測試已經轉陰。

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她說，社區的團購亂象和居民的怨聲載道超過了其能力範圍，「疾控（中心）永遠跳過居委直接聯繫居民，居委的信息嚴重滯後，居委向上反應的居民輿情永遠沒有下文」。

她自問居委是什麼，為什麼由一個定義上的自治組織來承擔防疫重擔，「我們什麼權利也沒有，什麼資源也沒有，我們只有不斷被確陽的居委社工，只有在這場抗疫戰場中為完成社會面清零工作而不斷倒下的志願者，只有居民認為我們解決不了任何問題毫無作為的謾罵聲。」（編輯：邱國強）1110410