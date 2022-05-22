保糧食安全 中國向種糧農民一次發放444億元補貼

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（中央社台北22日電）為確保糧食安全，中國財政部今天宣布撥款人民幣100億元（新台幣444億元），向實際種糧農民發放一次性農資補貼，以支持夏收和秋播生產，緩解種糧支出上升影響，以提升農民種糧積極性。

確保糧食安全成為中國重要國策。中國財政部曾在2021年7月向實際種糧農民，發放200億元一次性農資補貼。如今時隔不到1年再次發放，引起外界注意。而由於部分地區以動態清零政策因應COVID-19疫情，導致當地農民無法耕作，對春耕同步造成衝擊。

新華社報導，中國財政部表示，這次發放一次性農資補貼，是為了緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響，「進一步調動」農民種糧積極性。

中國財政部表示，中央財政進一步完善補貼政策，明確補貼對象為「實際承擔農資價格上漲成本的實際種糧者」。補貼標準由各地區結合有關情況綜合確定，原則上縣域內補貼標準應統一。

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中國財政部要求，各地要充分運用現代化訊息技術手段，利用現有相關補貼發放基礎數據，繼續採取「一卡（折）通」等方式，及時、足額將補貼資金發放到位。

由於近月本土疫情多點散發，適逢「春耕」關鍵時期，面對多地農民因封控措施受到影響，大陸農業農村部上月就能發文下令，若是在沒有疫情的地區，不得以防疫為由阻止農民下地耕作，並強調要在疫情防控的同時，有效保障農業生產與農產品供應。（編輯：邱國強）1110522