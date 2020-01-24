新春走訪壢景町 日式警察宿舍化身藝文館

（中央社記者黃麗芸台北24日電）鼠年走春不妨到桃園市中壢區的「壢景町」一遊，其前身為中壢警察局日式宿舍群，曾見證台灣重要民主運動「中壢事件」，為桃園市歷史建築，近來化身多元藝文展演空間令人驚豔。

台南市美術館1館昔日為台南市警局廳舍，因藝人林志玲與日本男星AKIRA選為婚宴場地而受矚目；近期同樣受外界關注的警察官舍建物，就是位於桃園市中壢區的「壢景町」，饒富日式復古風味的景貌就矗立在熱鬧街區一隅，民眾鼠年走春不妨到此一遊。

根據桃園市文化局資料顯示，「壢景町」建於西元1941年，日式建築別具特色，迄今有近80年歷史，其在日治時期時作為中壢郡役所官舍使用，台灣光復後郡役所改為中壢警察分局，繼續作為提供警眷居住的宿舍，在2013年公告登錄為桃園市歷史建築，並陸續完成修復工程。

日本時代建築是依官階分派居住，主要分為「高等官官舍」和「判任官官舍」兩種；建築風格會依階級有不同設計。

「壢景町」的「高等官官舍」為獨棟門戶且內設有應接室以接待客人，從前作為中壢警分局局長的宿舍；另兩棟則為「判任官官舍」的雙拼宿舍，每戶約為20坪，主要發配給副分局長及基層員警使用。

經桃園市政府重新修復、規劃，過去原為警察分局宿舍的建物，如今改為藝文展演多功能空間，並於去年11月中正式開館，並命名為「壢景町」，其中一處雙拼建築規劃為餐飲空間，另還規劃有展覽、講座和公民教育用途等多樣空間。

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」除具歷史建築特色外，同時曾見證台灣重要民主運動「中壢事件」。

發生在1977年的「中壢事件」為台灣民眾首次自發性上街頭，抗議選舉作票舞弊的大規模群眾抗爭事件，為戒嚴時代台灣第一次街頭群眾運動，成為鼓舞人民爭取民主的動能，也啟動台灣民主化運動的能量。

桃園市長鄭文燦曾表示，「中壢事件」開啟台灣民主化的大門，是台灣民主史上的重要轉捩點，並引領了後來的美麗島事件，進一步揭開台灣民主改革的序曲，「壢景町」別具歷史意義。

民眾只要走近中壢區延平路一帶，就可以看見有美麗櫻花樹搖曳伴隨的「壢景町」，座落在桃園市警察局中壢分局一旁，新、舊警局建物比鄰而居，城市軌跡一覽無遺、鑑往知來，過年走春漫步在日式建物群間的文化驛站，聆聽中壢的故事、一探古今時代記憶。（編輯：李亨山）1090124