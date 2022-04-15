文化保存論壇 李永得：擴大國際參與對抗文化侵略

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文化部文化資產局舉辦15日起一連兩天舉辦「鏈結：文化保存國際組織交流論壇」，文化部次長蕭宗煌（右5）、中國科技大學校長唐彥博（右4）、中華民國文化資產維護學會理事長李乾朗（右6）、文化部文資局長陳濟民（左5）等人出席合影。（文化部提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年4月15日

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）文化部文化資產局舉辦「鏈結：文化保存國際組織交流論壇」，邀請國內外文資相關組織成員及非政府組織專家學者進行交流，論壇今天正式開幕。

根據文化部新聞稿，文化部長李永得透過影片致詞表示，此次論壇邀請國內外專家學者共襄盛舉，讓台灣與國際社會能有更多認識及合作機會。近年來，全球面對極端的氣候變遷、疫情的爆發，台灣需要跟國際社會分享，並學習更多經驗，以因應更多突如其來的衝擊。

李永得也表示，近期俄羅斯入侵烏克蘭事件，讓國際社會清楚的看見，這不只是一場軍事戰爭，更是對文化與認同的侵略，身為自由民主國家的一員，我們必須更加團結落實文化平權，擴大參與，才能對抗國際霸權的文化侵略。

中華民國博物館學會理事長蕭宗煌致詞時表示，國際非政府組織（iNGO）建構了台灣與國際對話窗口，促進台灣接軌國際整合保存趨勢，期盼此次文化資產與博物館的交流論壇可以永續辦理，成為國內非政府組織（NGO）彼此對話的窗口。

為期2天的論壇，共計12場次專題演講及4場次座談，研討主題涵蓋文化資產與博物館相關議題，包括「永續發展」、「文化平權」、「數位轉型」及「擴大參與」等焦點，以及文化資產如何有效應對氣候變遷的挑戰。

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此外還包括博物館如何關照不同對象及族群的教育、健康及經濟等需求，成為服務社會發展的場所；文化資產與博物館如何透過數位轉型實踐，新興科技應用於跨域共創、數位典藏並擴大青年參與等議題，以及「推動台灣參與文化保存國際非政府組織倡議」。

「鏈結：文化保存國際組織交流論壇」，於「文化部文化資產局」官方臉書、亞洲產業文化資產平台（ANIH）YouTube、中國科技大學文資中心YouTube平台同步直播。（編輯：屈享平）1110415