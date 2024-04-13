國美館「匯流溯源」雙特展開幕 重建台灣藝術史

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（中央社記者葉冠吟台中13日電）國立台灣美術館今天舉辦「匯流溯源」暨「致未來世代的美術史」聯合開幕式，展出國寶級作品林玉山「蓮池」等上百件橫跨明清至戰後1960年代間美術鉅作，分享重建台灣藝術史階段性成果。

國美館於2018年至2023年執行文化部「重建台灣藝術史」計畫，6年間，陸續累積包括典藏維修護、研究出版、展覽觀點與教育推廣等面向的成果。本此兩檔特展即希望能更完整建立系統性的台灣美術認識與公眾分享。

今天開幕式現場，邀請台中藝術家兒童合唱團與狂夢藝術演繹重建台灣藝術史跨越世代間的文化資產意義及傳承任務。文化部政務次長王時思、國美館長陳貺怡、策展人黃冬富及多名台灣重要前輩藝術家家屬與修復師等共同出席。

王時思致詞指出，台灣藝術史是台灣主體性認同、文化基礎的重要基石，「若缺了這一塊，我們將不知道，也沒有辦法繼續瞭解，台灣如何往下一步走、台灣下一步的文化藝術的方向又在哪裡。」

王時思表示，這次的展覽讓民眾知道，台灣藝術史是許多人一棒接一棒完成的，若非藝術家的創作、家屬無私的保存與信任、修復師的投入、研究者的梳理、策展人與學術機構教育傳承，及民間企業無私收藏，大家無法重新回頭審視屬於自己的藝術史，「這不只是一個展示的機會，也是一個感謝的機會」。

陳貺怡說明，「匯流溯源—國美典藏台灣早期書畫展」深入梳理明清至戰後1960年代，橫跨約300年的台灣書畫美學發展。以媒材分設「台灣早期書法」及「台灣早期繪畫」2大主題，共展出122名藝術家、147件作品展出，可謂近年來最完整的早期書畫研究展覽。而「致未來世代的美術史」則總結國美館在台灣藝術史的主題研究、重要藝術家的創作史影音紀錄與出版，還有典藏作品的購藏與修復保存等具體成果。

「匯流溯源」策展人黃冬富表示，國美館早期就以建構台灣美術史為定位，大量收藏台灣早期書畫作品、館藏為全台公家文化機構最完整的。

黃冬富告訴中央社記者，此次除了同場展出國美館雙鎮館之寶「台展三少年」林玉山的「蓮池」與「台灣膠彩畫之父」林之助的「朝涼」，還有一半以上是國美館從未曝光作品：包含同為「台展三少年」陳進的「孔子祭」、清治時代畫家莊敬夫的「雙鹿」等，他認為絕對會讓觀眾眼睛為之一亮，是極具重建台灣美術史意義的代表性大展。（編輯：陳政偉）1130413

國立台灣美術館近期推出「匯流溯源—國美典藏台灣早期書畫展」，展出許多從未曝光作品，包含清代畫家莊敬夫的「雙鹿」等，展期將持續至7月7日。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年4月13日