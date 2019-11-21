台灣新創結合物聯網 健康生活品質一手掌握

物聯網時代來臨，台灣業者提供Sigfox和藍芽雙模模組，支援創新無線通訊技術，提供低功耗藍牙近距傳輸，達成物聯網裝置安裝及維修等諸多設定。中央社記者黃自強新加坡攝 108年11月21日

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡物聯網展場裡，台灣新創相關業者秀肌肉，不僅展示應用於銀髮族的GPS心律手錶，可追蹤掌握老人健康狀況，也有智慧瓦斯表讀表器，省卻抄表員挨家挨戶抄表負擔。

法國物聯網獨角獸SIGFOX從20日起在金沙國際會展中心進行為期兩天的全球年會，吸引70個國家營運商，以及包括8家台灣廠商在內的120家物聯網業者。

優納比（UnaBiz）推出應用於日常生活中的智慧瓦斯表讀表器，總經理黃安利表示，這項技術是讓傳統大型天然氣瓦斯營運商邁向真正的數位經營，利用台灣全球第一的研發及生產能量，透過物聯網技術將瓦斯表升級成智慧瓦斯表。

台灣業者環天世通也推出一系列以物聯網通訊技術為基礎的GPS追蹤設備，除提供老人長照、工人追蹤使用的GPS心律手錶，當發生心律異常或偵測到人員跌倒等緊急狀況，立即發送警報；也有具備太陽能發電功能，專門提供畜牧業使用的GPS追蹤器，讓牛隻養成過程中都不需要另外將設備充電。

邁特電子則著重於空氣品質、水質感測以及永續能源等領域，透過技術改善生活環境品質，另外結合其他新創業者進行場域驗證，不僅有追蹤器追蹤工廠設備、監測員工辦公空間的空氣品質狀況，以及太陽能供電技術。

另外，也有台灣業者佐臻提供Sigfox和藍芽雙模模組，支援創新無線通訊技術，強調節能的物聯網應用，並提供低功耗藍牙近距傳輸，達成物聯網裝置安裝及維修等諸多設定。（編輯：韋樞）1081121

台灣新創業者及物聯網電信商優納比（UnaBiz）與日本瓦斯公司共同宣布智慧瓦斯表合作案，這款智慧瓦斯表讀表器，省卻抄表員挨家挨戶抄表負擔。中央社記者黃自強新加坡攝 108年11月21日

物聯網時代來臨，台灣業者展示應用於銀髮族的GPS心律手錶等應用裝置，追蹤掌握老人健康狀況。中央社記者黃自強新加坡攝 108年11月21日