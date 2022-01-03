德國今年電動車市場榮景可期 政策加持助攻

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（中央社記者林育立柏林3日專電）受惠於政策加持，德國電動車市場出現爆炸性成長，去年政府一共發出逾30億歐元（約新台幣1000億元），專家預期今年市場可望持續成長。

德國政府2016年起推出電動車補貼，電動車市場從此逐年成長。據聯邦經濟與出口管制局（BAFA）統計，為補貼純電動車和油電混合車，政府去年一共付出逾30億歐元（約新台幣1000億元）的補貼，相當於前一年的5倍。

德國在2020年有近20萬輛電動車上路，智庫「汽車管理中心」（Center of Automotive Management）估計去年有35萬輛，今年可望成長到45萬輛，占掛牌數的1/4。

德國民眾選擇買電動車，動機除了環保效益，主要原因是政府補貼豐厚，每台純電動車最多可獲9000歐元（約新台幣28萬元）的補貼。而且電動車雖然訂價高，但保養費用低，整體支出反而比燃油車少

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此外，車商大力促銷也是原因之一，翻開「明鏡周刊」（Der Spiegel）等重要雜誌，各大汽車品牌的廣告幾乎只賣電動車。

目前德國市面上已經有超過60種電動車款可供消費者選擇，賣的最好的純電動車品牌是特斯拉（Tesla）、福斯（VW）和雷諾（Renault）；排名前3名的分別是特斯拉的入門車款Model 3、福斯的小型車Up和新上市的ID.3，雷諾的小型車Zoe也很受歡迎，位居第4。（編輯：陳惠珍）1110103