台電發展智慧電網 獲SGI評比全球第二

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）台電今天表示，去年台電的智慧電網發展指標（SGI）評比為全球第2，較前年的第10名上升8個名次，僅次於法國電力控股集團（EDF）子公司Enedis配電公司。

新加坡電力集團從2018年起，每年發布SGI，針對顧客賦權與滿意度、安全、綠色能源、監測與控制及分散式能源整合等7大面向，評比各電力公司的智慧電網推動狀況，範圍涵蓋亞太地區、歐洲及美洲。

去年11月公布相關報告，在全球37國、86所電力事業體當中，台電拿下94.6分的成績，與美國ConEd、英國UKPN兩家電力公司並列第二，僅次於法國Enedis配電公司；而其他知名企業包括日本東京電力公司，拿下82.1分，韓國電力公司則拿下73.2分。

台電表示，因應近年能源轉型快速發展，積極發展再生能源、推動智慧電網、儲能系統增強電網韌性，並創造友善併網環境，擴大再生能源併網容量。

根據統計，截至去年底，全國太陽光電併網裝置容量達5.565GW，去年共發出60億度電；風力機組累積併網裝置容量為854MW、發出25億度電。

台電指出，為確保發電、輸配電系統的操作安全及整體電力系統穩定可靠，中央調度中心、區域調度中心與配電調度中心建構3階層完整電源及電網監控能力，分秒達成電力供需平衡。

同時，台電持續發展先進配電管理系統（ADMS）、饋線自動化系統、智慧電表（（AMI）等技術，並於金門地區建置可0.2秒內即刻供電的鋰電池儲能系統，以及可大量儲存再生能源至需要時段使用的鈉硫電池儲能系統，成為智慧電網技術的整合驗證場域。

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為兼顧能源轉型及全國穩定用電，台電也推出輔助服務，攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統（AFC），1秒可提供15MW電力，此外，台電也建置電力交易平台，邀請民間電力資源透過競價模式提供輔助服務，共同協助全國電力系統穩定，打造電力共享經濟。

台電也積極推動AMI換裝，包括替高壓用戶建置服務網站，提供用戶資訊、用電管理等多項服務，並導入節電服務團及能源技術服務等，同時配合低壓AMI布建推動「台灣電力」APP、電子帳單服務系統，讓民眾查詢用電資訊更方便，並搭配電價等方案自主管理用電，協助抑低尖峰負載。（編輯：郭無患）1110120