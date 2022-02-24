1月台股回檔近3% 壽險業減碼近400億元

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（中央社記者謝方娪台北24日電）受到美國聯準會（Fed）態度轉鷹影響，1月資本市場波動加劇，台股單月回檔2.99%，壽險業持有台股市值雖仍守住新台幣2兆元大關，但市值月減1009億元，推估壽險業減碼台股近400億元。

金管會今天公布壽險業1月投資概況，受美國升息議題影響，1月資本市場出現亂流，台股呈現修正走勢，單月下跌2.99%，檢視壽險業持有台股市值，原應自2兆1662億元下修至2兆1014億元，不過壽險業1月底實際持有台股市值僅2兆653億元，推估壽險業1月已減碼近400億元。

截至1月底為止，壽險業持有國外股票部位下降至6158億元，也月減近400億元，占可運用資金比重下降至2.07%。

觀察壽險業現金水位，截至1月底為止持有國內現金達6684億元、持有國外現金6717億元，水位雙雙上升，分別月增124億元及399億元。

整體而言，壽險業投資仍以國外投資為最大宗，截至1月底為止，壽險業國外投資（含國際板債券及外幣保單）金額達19兆7992億元，占可運用資金比重達66.41%；壽險業投資國內債券ETF、股票及不動產金額合計4兆7566億元，占可運用資金的15.96%。（編輯：林淑媛）1110224