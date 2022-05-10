北市進出口公會成立ESG小組 助攻廠商落實綠色未來

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（中央社記者曾智怡台北10日電）全球邁向淨零碳排路上，企業ESG（環境、社會及公司治理）成為顯學，台北市進出口商業同業公會今天宣布成立「ESG專案研究小組」，將協助業者掌握全球ESG發展趨勢，以綠色貿易建構永續未來。

台北市進出口商業同業公會（IEAT）今天透過新聞稿宣布，在理事長黃教漳的推動下，成立「ESG專案研究小組」，推選環資專家車明道擔任小組召集人，並在今天召開成立後首次會議。

車明道表示，國際間收取碳稅、碳關稅或實施碳交易的國家越來越多，防止漂綠的規範越來越明確，加上氣候相關財務揭露（TCFD）即將上路等，因此即便是貿易業、中小企業，也要開始實踐ESG，建議貿易業者可從自身產品的交易流程中，找出減碳轉型的具體項目，再設計出具體實行步驟。

ESG專案研究小組副召集人林隆政則從玉山銀行豐富的公司治理、社會責任出發，分享玉山銀行如何改變營運行為，包含健全董事會職能與股東持股制度，以及公益項目的投入與規劃。林隆政強調，ESG是永續的工作，必須要形成企業文化才能成功，建議企業循序漸進，開啟永續行動力。

會中廠商也針對「氣候變遷因應法」修法進度、綠電購買、碳稅費計算公式、貿易服務業者法規宣導的加強、碳稅補貼獎勵機制、貿易業者輔導協助等提出各項建議。

台北市進出口商業同業公會表示，目前落實ESG多集中於科技產業、金融業、上市櫃公司；反觀傳統貿易業者多屬中小企業，對於如何落實ESG尚未有清楚輪廓。

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然而，各國實施碳邊境稅等在即，未來貿易業者必須提出產品碳證明、綠色能源憑證、繳交碳關稅等，才能在國際間進行貿易，「淨零排放」將為台灣貿易帶來巨大衝擊，因此特別成立ESG小組。

IEAT是全國最大貿易商會，現有6300家會員，依行業及專案研究成立29個小組，包含農畜漁、加工食品、儀器、通關物流等，做為政府溝通橋梁、並分享趨勢脈動；未來將加強提供會員廠商ESG相關政策法規、政府輔導資源等資訊，並反映廠商意見、辦理貿易業ESG研習課程，協助廠商永續貿易與發展。（編輯：林興盟）1110510