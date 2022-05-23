原能會：赴日觀察核廢水排放 多於IAEA團查訪內容

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（中央社記者曾智怡台北23日電）台灣3月自組觀察團赴日調查福島核廢水排放事宜，遭質疑只是「觀光團」純為背書而去。原能會澄清，參訪行程多於國際原子能總署調查團查訪內容，並將持續透過外交與國際實驗室比對的雙管道，掌握放射性殘存量是否符合排放標準。

針對外界質疑，原能會今天發布新聞稿澄清，國際原子能總署（IAEA）「調查團」是應日本政府的請求，由IAEA會員國相關國際專家組成；台灣因非IAEA會員國而未受邀參與，因此透過與日本外交管道自行籌組「觀察團」赴日，參訪行程除比照IAEA調查團今年2月赴日執行任務外，甚至多於IAEA調查團查訪內容。

在原能會訴求下，觀察團透過實地查訪福島第一核電廠，雙方分享海洋監測數據與檢測技術、掌握各項設備設計規劃，確認排放符合安全標準；以及持續基於台日雙方核能安全管制技術交流協議，多次以視訊交流日本核能管制單位的審查資訊。

關於福島放射性廢水樣品取樣、檢測部分，原能會表示，IAEA調查團接受日本政府委託作為國際驗證第三方，根據掌握資訊，IAEA雖已進行福島污染水ALPS處理含氚廢水以及周邊海水樣品的取樣，但受限放射性物質涉及運送安全規定，至今僅將日本周邊環境海水送至IAEA實驗室進行分析。

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原能會轄下實驗室長期參與IAEA實驗室比對，也與日本放射分析實驗室進行技術交流及實驗室比對，未來會持續透過外交及國際實驗室比對的雙管道，掌握相關放射性殘存量是否符合排放標準。

原能會強調，國內對於核電廠廢水排放的管制與態度以確保環境安全為最高標準，持續掌握日本福島含氚廢水排放計畫的後續作為，同時已跨部會成立「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估計畫」，著手進行排放前與排放後的環境輻射背景與變動範圍的監測分析。（編輯：林興盟）1110523