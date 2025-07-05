鹿樂平台十週年 媒合志工走入600偏鄉校園

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部於民國104年起推動「鹿樂平台」，鼓勵志工到偏鄉協助教學，至今已媒合志工走入超過600所校園，開設音樂、烹飪、攝影、直排輪等課程。

「鹿樂」音譯自英文rural，是串聯偏鄉學校與社會各界的教育協力平台，由政治大學創新與創造力研究中心負責執行。透過學校許願、大眾提案、企業合作等模式，媒合有需求的學校和想貢獻偏鄉教育的民眾，協助課輔、社團活動等，讓偏鄉教育更豐富多元。

鹿樂平台十週年成果展今天、明天在台北市的華山1914文化創意產業園區展出。教育部長鄭英耀致詞時提到，他的教職起點正是在嘉義縣山區，因此今天參與活動感觸特別多。

鄭英耀接受媒體聯訪時表示，學生的生命發展，光靠老師是不夠的，台灣有非常多的民間力量想投入教育，讓鄉下的孩子有更豐富的學習記憶，公部門不能不善用這個力量。

花蓮縣東里國小從103年起規劃烏克麗麗課程，逐步拓展成音樂教育方案，然而偏鄉不易找到有相關專長的教師。校方於是透過「鹿樂平台」爭取外援，成功找到基層員警史考特，願意每月利用工作休假返鄉教學。今天活動中，東里國小在接連表演數首歌曲，成功帶動現場的氣氛。

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另外像是直排輪教練小龍，透過鹿樂平台的媒合，每週都到花東學校服務。他相信，直排輪的輪子可以帶領孩子到達更遠的地方，被更多人發現，滾動出更多的故事，並見識更廣的世界。

政治大學校長李蔡彥表示，鹿樂平台10年來成功串連社會資源與偏鄉教育現場，促進城鄉間的文化流動與互信合作，更發展出具在地特色的教育樣貌，「鹿樂提醒我們：偏鄉不是教育的終點，而是希望的起點。」（編輯：李亨山）1140705