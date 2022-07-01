央行主題特展 一窺稀有斯里蘭卡茶園、鑽石鈔券圖像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北1日電）中央銀行券幣數位博物館網站的「虛擬展覽館」推出主題特展，挑選各國鈔券上的自然資源圖像，遠近馳名的斯里蘭卡茶園、民主剛果的鑽石採礦基地都成為鈔券圖樣，相當稀有罕見。

中央銀行券幣數位博物館即日起推出「豐饒的大地」主題特展， 區分為經濟作物、特色植物及地下礦藏等3單元，分別進行個別專題介紹。

央行發行局局長鄧延達在記者會上表示，鈔券就像一個國家的名片，在鈔券的細節可以發現文化、風土民情跟經濟發展的脈絡。

在經濟作物區，可以看到遠近馳名錫蘭茶的生產基地斯里蘭卡，把採茶景象作為該國100盧比鈔券圖案。

鄧延達解釋，斯里蘭卡曾經是咖啡王國，後來因一次大規模真菌傳染病，咖啡產業幾乎滅絕，人民才改種茶葉，如今錫蘭茶已享譽國際；另外，甘蔗是著名古巴蘭姆酒原料之一，則出現在古巴3披索鈔券上。

在特色植物區，鄧延達介紹出現在中非共和國500法郎上的猴麵包樹。猴麵包樹是原產於非洲大陸的落葉喬木，樹幹直徑約6到10公尺、樹高可達20公尺，據說是世界上樹幹最粗壯的植物。

鄧延達說，猴麵包樹也曾出現在法國經典名著小王子的內容中，小王子為了不讓星球被猴麵包樹撐裂，總是努力剷除樹苗，但實際世界中，猴麵包樹有非常多用途，葉子可當蔬菜、樹皮可蓋房子，果實也可直接食用或榨成果汁，被當地人稱為「生命之樹」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在地下礦藏部分，央行網站上可以看到，民主剛果的500法郎券則印有當地鑽石開採基地，顯現其鑽石產量的豐沛與重要性；幾內亞的50、500法郎等鈔券上，則印有鋁土礦的開採景象和機具設備，以彰顯鋁土礦對該國經濟的重要性。

鄧延達表示，本次共展出55件鈔券，其中部分鈔券已不再流通，極為罕見，希望經由主題介紹，興起珍愛並保護自然資源的意識。未來央行除了繼續增補充實博物館的網站內容外，也將不定期推出各類主題特展。（編輯：林淑媛）1110701