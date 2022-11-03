台驊顏益財：市場過度悲觀 航運業已發生結構性改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）丹麥大型航商馬士基（Maersk）週三釋出前景不佳的看法，但台驊投控董事長顏益財指出，近半年來市場認為航運業要崩盤了，是過度悲觀，航運業歷經COVID-19疫情的洗禮，已經發生結構性改變。

台驊投控今天舉辦第3季營運概況及航運市場展望記者會。顏益財表示，航運業歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3年多的洗禮，產業結構已發生變化，但很多報告「見樹不見林」，都是以歷史來做分析，跟實際面會有落差。

顏益財指出，現在航運業有不少非供需面的影響因素，如政治、法規及各國基礎設施落差等，都可能會造成供應鏈堵塞，且俄烏戰爭拉高能源價格，也影響了航運成本及未來的運價結構。

他認為，影響供需結構最明顯的，就是明年環保政策即將上路，預料將讓不符合規範的船公司自然而然退出市場。

顏益財說，航運業是全球化市場，船舶調度、船東投入程度會在不同航線間發生變化，且每家船公司的主要航線、船舶配置跟營運成本都不同，再差的時候也有公司賺錢，好的時候也有人賺得少。

他表示，這次大幅修正運價後，將使部分沒有經營效力的船舶退出航線，例如先前因為高運價、轉而經營歐美航線的近洋線中、小型船舶，可能就會回到近洋線去，因此運價短期壓力較大的應該是近洋線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏益財分析，過去運價高的時候，遠洋線大船不會去收近洋線的貨，然而當遠洋線船舶發生裝不滿或閒置的情況時，就有可能會涉足亞洲區間的近洋線，不過經過3年，船東們已經掌握以量制價的模式，並會做出對航商來說最有利的選擇。

至於需求端，顏益財認為，今年萬聖節美國氣氛很熱絡，緊接著聖誕節將帶起一波需求，歐美庫存去化問題應能慢慢獲得紓解，且隨著遠東地區接下來還有農曆年長假問題，預計訂單、貨量可望慢慢回流。（編輯：楊蘭軒）1111103