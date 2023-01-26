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防堵無人機資安漏洞 TTC擬攜手業者3月設驗測實驗室

2023/1/26 10:15
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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部轄下財團法人電信技術中心（TTC）發布無人機資安保障規範，協助建立台灣無人機資安檢測制度，並攜手中華資安國際等民間廠商籌組「無人機資安聯合驗測實驗室」，預計3月提供檢測服務。

去年國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製產品，行政院指定政務委員羅秉成、吳政忠調查整起事件原委，也引發外界關注無人機資安議題。

TTC去年底陸續召開說明會搜集業界意見，今年1月發布首版無人機資安保障規範，協助建立國內無人機資安檢測制度，強化無人機資安防護能力。規範內容主要分成兩大部分，一為製造商資安成熟度查驗，二為產品資安測試，包含無人機、地面控制站與無人機交通管理系統等產品。

在無人機產品檢測部分，項目包含系統安全、軟體安全、通訊安全、韌體安全及晶片安全5大項目，安全等級區分為初階、中階及高階三級。TTC規劃攜手中華資安國際、安華聯網及鑑智實相等民間資安廠商，共同籌組「無人機資安聯合驗測實驗室」，預計3月正式提供檢測服務。

數位部官員說明，無人機主管機關為民航局，因此飛行申請計畫、飛行型態（單飛或是群飛）等還是由民航局來做細部規範，像是群飛可能涉及場域的資安驗證，確認場域有沒有其他干擾訊號、可能把資訊竊取下來等。TTC發布的規範則是把相關資安檢測制度建立起來。

官員解釋，概念上可能會先有一個一般性標準，但還會針對個案做調整，公部門若有契約可能也會做進一步規範。舉例而言，飛行樣態群飛風險可能比單飛來得高，以場地或活動性質來看，可能把活動出席狀況納入風險評估。

簡言之，每個活動綜合評估後，會對應到不同等級的風險，若風險愈高，資安檢測的等級也會拉高。

TTC目前已經具備個案資安檢測能力，官員表示，後續細部規範出來後，因為涉及整體無人機資安管理，必定需要更多的檢測量能，因此透過TTC建立檢測制度，預計在3月中上旬正式成立聯合實驗室，跟民間廠商攜手提供檢測服務。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120126

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