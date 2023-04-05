鴻海首季營收季減25%仍創同期新高 估第2季將衰退

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（中央社記者潘智義台北5日電）鴻海今天公布，3月營收新台幣4003億元，月減0.43%，年減21.11%，為歷年同期第3高；第1季營收1兆4627億元，季減25.26%，年增3.87%，創歷史同期新高，也符合先前發說會預期。

鴻海發布新聞稿指出，展望第2季，由於目前進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，預估2023年第2季營運將呈現季減、年減狀態。

鴻海說明，3月營收當中，雲端網路產品受惠於客戶拉貨需求、元件及其他產品受惠於零組件出貨增加，都較2月出現強勁的雙位數成長，電腦終端產品也維持正成長表現，僅消費智能產品因逐步進入淡季，3月出貨較2月衰退。

與去年3月同期相較，鴻海說明，今年3月營收年減21.11%，除雲端網路產品較去年同期顯著成長之外，其他3大產品均不如去年同期表現。

鴻海解釋，雲端網路產品當中，因部分產品料況供應較去年同期改善，且受惠於客戶拉貨需求，所以營收仍較去年同期顯著成長。

鴻海3月元件及其他產品表現不如去年同期，主因其中的消費智能以及電腦終端產品出貨衰退。

第1季部分，鴻海智能產品今年第1季表現不如去年同期，主因去年有新產品推出，基期較高；至於電腦終端產品則因PC市場需求趨緩，表現也不如去年同期。

鴻海統計，2023年第1季營收為1兆4627億元，年增3.87%，消費智能產品較去年同期顯著成長，雲端網路產品約略持平，電腦終端產品、元件及其他產品表現略為衰退。

鴻海解釋，消費智能產品1月因鄭州廠區恢復正常生產，此類產品出貨提升，所以較去年同期顯著成長。雲端網路產品較去年同期約略持平。電腦終端產品則因PC 市場需求趨緩，較去年同期略微衰退。

鴻海指出，第1季元件及其他產品因拉貨動能保守，營收較去年同期略微衰退。（編輯：翟思嘉）1120405