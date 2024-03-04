更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研調：二次替換需求可期 今年LED照明市場估成長

2024/3/4 21:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北4日電）研調機構集邦科技預估，2024年將有約58億支LED光源及燈具陸續達到使用壽命而退役，帶來可觀的二次替換的需求，有助於LED照明市場從頹勢中逆轉，帶動整體LED照明需求達134億支。

集邦科技今天發布新聞稿說明，在2023年全球正常使用的燈具中，以發光二極體（LED）為光源的燈具比例已約達70%，能夠被LED替換的傳統燈具使用場景越來越有限。只有部分特殊要求的場景，還存在其他非LED的照明燈具。

集邦指出，LED照明替換非LED照明的邊際成本持續上升，一次替換的過程或已完成。儘管2023年LED照明產品的出貨量呈現衰退，但總量並沒有急劇減少，集邦認為，這是因為二次替換需求已接續一次替換需求，開始成為支撐LED照明市場的關鍵動能。

集邦評估，2025至2028年LED照明二次替換需求將達高峰，一般LED的使用壽命預期約2萬5000至4萬小時，對比實際使用時間長達7至10年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

集邦調查，2014至2016年開始服役的LED燈具，已陸續在2023年起達到壽命極限，帶動二次替換的需求占比逐年上升，預計會成為未來5年照明市場成長的主要驅動力。至2025年，二次替換需求將會超過一次替換，以及新裝需求，成為LED照明市場關鍵主力；至2028年，將有約78%LED照明需求來自二次替換。

整體而言，集邦分析，儘管LED照明二次替換需求龐大，但實際執行仍有困境，市況面臨的阻力包括家庭用戶替換意識不足，部分有需求的使用者持觀望態度。（編輯：楊凱翔）1130304

#LED
#集邦
#集邦科技
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209