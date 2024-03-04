研調：二次替換需求可期 今年LED照明市場估成長

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（中央社記者潘智義台北4日電）研調機構集邦科技預估，2024年將有約58億支LED光源及燈具陸續達到使用壽命而退役，帶來可觀的二次替換的需求，有助於LED照明市場從頹勢中逆轉，帶動整體LED照明需求達134億支。

集邦科技今天發布新聞稿說明，在2023年全球正常使用的燈具中，以發光二極體（LED）為光源的燈具比例已約達70%，能夠被LED替換的傳統燈具使用場景越來越有限。只有部分特殊要求的場景，還存在其他非LED的照明燈具。

集邦指出，LED照明替換非LED照明的邊際成本持續上升，一次替換的過程或已完成。儘管2023年LED照明產品的出貨量呈現衰退，但總量並沒有急劇減少，集邦認為，這是因為二次替換需求已接續一次替換需求，開始成為支撐LED照明市場的關鍵動能。

集邦評估，2025至2028年LED照明二次替換需求將達高峰，一般LED的使用壽命預期約2萬5000至4萬小時，對比實際使用時間長達7至10年。

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集邦調查，2014至2016年開始服役的LED燈具，已陸續在2023年起達到壽命極限，帶動二次替換的需求占比逐年上升，預計會成為未來5年照明市場成長的主要驅動力。至2025年，二次替換需求將會超過一次替換，以及新裝需求，成為LED照明市場關鍵主力；至2028年，將有約78%LED照明需求來自二次替換。

整體而言，集邦分析，儘管LED照明二次替換需求龐大，但實際執行仍有困境，市況面臨的阻力包括家庭用戶替換意識不足，部分有需求的使用者持觀望態度。（編輯：楊凱翔）1130304