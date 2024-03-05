能源轉型激勵 電力燃氣業來台投資近5年成長71倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北5日電）經濟部表示，在美中貿易戰、疫情、全球供應鏈重組等影響下，平均每年吸引逾百億美元來台投資，其中因應淨零轉型，推升電力及燃氣供應業來台投資，近5年增加71.4倍，占比提高至9.8%，東協、美國來台投資額亦增加近2倍。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊。核准來台投資金額方面，隨企業併購法修正案於105年正式實施，帶動國際私募基金來台併購增加，在半導體相關產業鏈、風力發電等投資案挹注下，核准來台投資金額近年多維持在百億美元以上。

觀察近年外人來台投資情形，109、110年受COVID-19疫情衝擊，影響跨境投資意願，投資金額分別年減17.9%、18.1%；但在綠能及離岸風電等大型投資案件帶動下，111年投資金額轉呈年增75.7%，規模值達133億美元，為歷年第3高。

統計處表示，112年因景氣趨緩及高基期影響，年減15.4%；累計近5年（108年至112年）投資528億美元，與前期（103年至107年）相比，增加109億美元或增26.0%，顯示外資持續看好台灣投資環境，有助於國內產業升級轉型、創造更多就業機會。

就主要行業別觀察，近5年以金融保險業投資181億美元居首，主因外人來台投資，有部分企業採設立投資控股公司、再轉投資其他國內產業的模式，推升金融保險業投資較前期增加1.2倍，占比上升至34.4%。

排名第2為製造業投資，金額為113億美元，受105年因美光併購華亞科，以及ASML併購漢微科等大型投資案影響，比較基數較高，致投資金額較前期減少43.9%，占比下滑至21.5%。

受惠能源轉型政策激勵，推升電力及燃氣供應業投資，由前期僅1億美元，大幅增加至52億美元，成長71.4倍，占比躍升至9.8%，表現最為亮眼。

核准來台投資地區方面，統計處表示，就主要地區別觀察，近5年除荷蘭受比較基期較高，呈現減少外，其餘地區投資皆呈雙位數成長。

統計處進一步指出，以加勒比海英國屬地投資108億美元、排名第1，主因企業基於稅制考量，透過在該地設立公司再轉投資第3地，推升金額較前期增加39.9%，占比上升至20.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本投資53億美元居次，受108年日立收購永大機電、111年及112年新安東京海上產險增資等案件影響，較前期增加50.3%，占比上升至10.0%；東協、美國投資亦較前期增加近2倍，為各地區中成長幅度最大。

其中東協投資50億美元，主因受108年及112年新加坡星展銀行增資、111年泰商Global Renewable增資環球能源等案件挹注，推升占比至9.5%；美國投資27億美元，主因受112年微軟及108年高通增資等案件推升，占比達5.0%。（編輯：張均懋）1130305