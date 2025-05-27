可成轉型過慢？ 洪水樹：這是巨大轉型不是小整型

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）可成今天舉行股東會，外資質疑公司轉型方向分散、速度緩慢，可成董事長洪水樹表示，「這是巨大轉型，不是小整型」，建議投資人要以10年為單位來看；包括醫療器材、半導體設備、航太零組件3大新事業，今年營收占比可望突破2位數。

可成2020年出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，震撼市場。對照這幾年美中貿易戰及蘋果成長動能趨緩，可成選在顛峰時刻出售泰州廠，被業界視為時機精準。

不過，可成近幾年鎖定醫療器材、半導體、航太等方向轉型，進度跟不上資本市場對於企業成長的速度要求。今年董事會改選，甚至引來外資TIH投資管理公司的挑戰，提出候選人角逐加入董事會。

TIH投資管理公司執行長王亞倫今天在股東會中提問，可成手中握有新台幣千億元資金，要如何為股東創造利益，並質疑可成除了原本IT事業，並跨足醫療、半導體、航太等新事業，火力分散讓人霧裡看花。

洪水樹回應，可成手握千億元現金，這是企業的實力、也是潛力，可成這幾年雖然處在轉型過程中，但因為現金充沛，還可以回饋股東大量現金股利，這可能是台灣企業史上唯一，可成對股東「短線有交代，長線有期待」。

至於轉型進度，洪水樹表示，「這是巨大轉型，不是小整型」。可成除了在既有平台做延伸，也希望透過國內外併購發揮綜效，只是這幾年全球股市大漲，許多企業估值偏高，他建議投資人要有耐心。

洪水樹指出，可成2024年在多個關鍵領域顯現成果，包括在醫療與半導體等新領域，均取得國際大廠認證，並已開始出貨；另外，可成自2024年開始跨入航太領域，今年1月已取得航太品質保證系統的認證，且取得訂單，跨入航太金屬精密加工行列。他預告，今年新事業占營收比重可望突破2位數。

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展望2025年，洪水樹表示，國際局勢日益複雜，關稅推升通膨、也壓抑消費，削弱經濟成長的動能，並引發利率、匯率波動等連鎖反應，這些因素對下半年整體局勢增加了下行風險。可成會審慎評估，積極應對，以靈活策略隨時調整。

可成今天股東會完成董事改選，由公司派拿下所有席次；另外並通過盈餘分派案，可成去年每股純益19.4元，配發現金股息15.5元，創歷史新高，配發率8成。（編輯：張良知）1140527