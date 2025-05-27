談越南水泥反傾銷案 張安平：速推台版CBAM

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（中央社記者何秀玲台北27日電）台泥董事長張安平談到越南水泥反傾銷案，他呼籲，台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊，必須有台版碳邊境調整機制（CBAM），才能確保讓進出口水泥承擔一樣的碳成本。

張安平今天主持台泥股東會。他表示，從去年7月開始，水泥公會推動反傾銷調查案，今年5月21日財政部確定越南水泥傾銷後，同一天越南政府就公布調降水泥出口稅，從10%降到5%，對台灣水泥業衝擊越來越大。

張安平強調，越南水泥產能是1.2億公噸，但越南本地消費不到6000萬噸，印尼水泥年產量也是1.2億多公噸，本地消費也是6000多萬公噸，但台灣一年水泥消費量才1000多萬噸，「越南和印尼產量多出來的，把台灣吃乾抹淨都不夠。」

台泥表示，台灣生產的產品出口至歐盟，歐盟CBAM除了看台灣製造產生的碳排，還看原料本身的碳排。假設台灣從東南亞進口熟料，再將其生產成水泥，台灣消費東南亞熟料的碳排也必須納入計算。

張安平表示，從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，其碳排是算在台灣的帳上；當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，總帳更是算在台灣帳上。

張安平提到政府帶動低碳採購的重要性。他表示，歐洲、美國，包括日本，公共工程是優先採用低碳建材；日本政府也是將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥，可是台灣公共工程相關政策到現在為止，還沒有將低碳建材納入。

台泥總經理程耀輝則提及台泥歐洲子公司Cimpor的經驗，台泥在併購葡萄牙水泥公司Cimpor後，Cimpor參與歐盟碳排放交易體系（EU ETS）碳權交易。從2018年當時Cimpor的帳上碳權是零，到2024年已經提高到220萬噸，預計今年可以累積到240萬噸碳權。

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目前歐盟ETS的碳權，公開市場價錢是一噸73塊歐元，如果台泥今年可以取得240萬噸碳權的話，換算相當於新台幣60億元。

為何台泥不把這些碳權賣掉，程耀輝表示，歐盟將來對碳的要求會越來越嚴格，所以這些碳權在台泥會計上僅以附註顯示，沒有列入資產，也沒有列入損益表，不過這也顯現台泥在碳權交易的競爭力。（編輯：張均懋）1140527