人工智慧輔助判讀醫療資料 榮總明年首開AI門診

（中央社記者劉麗榮台北26日電）科技部一年投入8000萬元，聯合台大、北醫和榮總結合人工智慧技術，建置台灣首座醫療影像標註資料庫，以提升醫療效率。榮總也已準備好，最快明年第1、2季開設AI門診。

人工智慧（AI）結合醫療是國際發展趨勢，醫療AI演算法的開發，需要大量的疾病標註資料，做為AI學習的標準答案，科技部從民國106年10月開始推動「醫療影像專案計畫」，結合學界AI專業研究人員，組成跨領域團隊，對醫療影像資料進行符合AI訓練需求的資料處理與編譯，並開發可自動分析判讀醫療影像AI演算法，，目前準確率都有8成以上。

科技部與台大、台北醫學大學和台北榮民總醫院等3個醫療團隊今天上午召開「從台灣醫療智慧出發 邁向智慧醫療的台灣」記者會。陳良基指出，電腦斷層照出來的影像有上百張，靠人力判讀體力負擔很大，資料庫能協助醫師判讀影像，未來這樣重複性工作可靠資料庫協助。

科技部表示，目前已建置4萬6450個案例的醫療影像，包括心臟冠狀動脈疾病、腦轉移瘤、原發性腦瘤、聽神經瘤、肺癌等疾病的電腦斷層、血管攝影、磁振造影或X光等15項影像資料集，其中1萬7950個案例標註了疾病資訊，未來將持續擴充。

陳良基說，資料庫是經過許多專業醫師標註，醫生在第一線判讀時，等於有整個團隊協助判斷病灶位置，可以協助醫師加速醫療影像判讀及提高診斷的一致性與精準度，也可以縮短病人就醫時間及減少侵入式檢查，目前先鎖定心、肺、腦等重大疾病，準確率也需要逐步提升，未來會擴展到其他領域。

榮總指出，醫療團隊針對腦部疾病，以AI自動偵測顱內轉移腫瘤，輔助醫師做診斷；而北醫則針對肺癌影像，透過深度標註與AI模型開發來協助肺癌病理分類、診斷與預後預測。

榮總放射線部主任郭萬祐透露，明年第1、2季榮總就會推出AI門診，鎖定脊椎、腦部、眼睛及心律不整等科目，讓醫師有更多時間與病患交流。

北醫說，肺癌有7成病患診斷時已是末期，透過AI演算法，可早期發現癌症，精準找到肺結節，並自動偵測病灶範圍，計算病灶大小，「在最短時間找到癌細胞，縮短大海撈針時間」。

台大醫學院內科教授王宗道進一步表示，過去要花20分鐘才能確診疾病，現在透過AI只需要2秒。

另外，科技部指出，醫療團隊建置的醫療影像及標註資料，將匯入國家高速網路與計算中心平台，提供研究團隊進行學術研究，資料將做去識別化處理，保護當事人隱私。（編輯：林孟汝）1071226