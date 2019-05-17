傳聞耳鳴是腎虧沒藥醫 耳科醫師破解迷思

光田綜合醫院耳鼻喉科主任賴仁淙（前）17日表示，耳鳴是可以治療、診斷的疾病，和焦慮、睡眠、疾病有關，只要對症下藥，耳鳴也會隨之改善。中央社記者張茗喧攝 108年5月17日

（中央社記者張茗喧台北17日電）坊間傳聞耳鳴是腎虧的表現、久了聽力會受損且醫不好，其實是錯誤迷思。醫師表示，耳鳴是可以治療、診斷的疾病，和焦慮、睡眠、疾病有關，只要對症下藥，耳鳴也會隨之改善。

台灣耳鳴學會今天舉辦第12屆國際耳鳴學術研討會，邀請超過全台300名醫學專家與會，發表超過100個耳鳴相關主題。

台灣耳鳴學會、台大醫院耳鼻喉部耳科主任劉殿楨表示，國內耳鳴盛行率約14%，和國外差不多，換算下來全台恐有約320萬人飽受耳鳴困擾，但因坊間常誤傳耳鳴是腎虧的表現、耳鳴久了會聽損以及耳鳴醫不好等，導致患者誤信偏方、延誤就醫，實際上耳鳴是一種可透過診斷及治療而改善的疾病。

光田綜合醫院耳鼻喉科主任賴仁淙表示，每個人或多或少都有耳鳴的經驗，多達90%以上耳鳴都是良性、暫時的，但若是長時間出現耳鳴，則可能是大腦的快樂中樞「阿控門」出了問題。

賴仁淙說，根據臨床觀察，罹患慢性耳鳴的患者至少有一半以上長期處於焦慮情緒當中，另像是失眠、睡眠呼吸中止症等也是重要危險因子，大腦長期處於壓力、睡不好的環境，就會使阿控門失控，讓負責焦慮、急躁、恐懼情緒的杏仁核主導大腦，導致耳鳴響不停。

他表示，過去各界常認為先有耳鳴，才衍生出失眠、睡眠呼吸中止症、焦慮症等問題，但愈來愈多證據證明這種說法是倒因為果，只要以藥物、正壓呼吸器等方式治療，耳鳴也會跟著緩解。

賴仁淙提醒，面對耳鳴，調整生活習慣、放鬆壓力相當重要，但如果耳鳴持續3到6個月且影響生活，務必就醫接受診斷及治療。（編輯：管中維）1080517