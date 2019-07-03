有線電視跨區削價搶地盤 學者提解方

（中央社記者吳柏緯台北3日電）有線電視開放跨區經營，業者削價競爭、壓低權利金等事件層出不窮。學者認為，鼓勵競爭是正確方向，不宜因噎廢食，但NCC應要求申請跨區經營的業者提出承諾，才能帶動良性競爭。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天討論系統業者凱擘旗下的豐盟有線電視股份有限公司，到花蓮跨區經營議案，但因凱擘集團的用戶數已逼近全國1/3，決議舉行聽證會，以廣納各方意見。

有線電視經營大戰呈現雙雄爭霸局面，外界解讀是富邦集團董事長蔡明忠的凱擘大寬頻，受不了年代集團董事長練台生頻頻以低月費搶進雙北市場，受傷頗深，因此揮軍直接殺進練台生的花東大本營，再掀戰端。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，如果有線電視跨區經營並未違反法令，同時也符合NCC的規範，那麼就應該迅速通過而不該一拖再拖，「不宜做過多解讀」。

他指出，大型業者到偏鄉提供服務、鼓勵業者競爭改善市場環境，是NCC推動跨區經營的核心概念，豐盟就是落實這樣的理念，他也相信，未來當花蓮的有線電視出現競爭者，用戶也能獲得更好的收視服務。

然而，中正大學傳播系教授胡元輝觀察，「按照過去幾年經驗，有些業者跨區後，沒有提供更好的服務帶動良性競爭，反而採取削價競爭方式衝高用戶數，與原本的業者陷入惡性競爭循環」。

如此一來，不只民眾無法得到好的服務品質，頻道業者可分到權利金也因此變少，進而使系統台與頻道間的關係更加惡化，最終用戶也深受其害。

胡元輝也說，雖然NCC鼓勵業者到偏鄉提供服務，但實際上有些業者即便到了偏鄉，仍會偏好選擇在人口較多的精華區建立服務，反而使得在偏鄉中因地緣等原因而造成更弱勢的民眾，享受不到服務。

胡元輝分析，由於有這些前例，這幾年NCC在審查跨區經營的時候都顯得特別謹慎保守，在他看來甚至有些「因噎廢食」。

他強調，鼓勵跨區經營、促進競爭的方向沒有錯，NCC應該要做的應該是在審查時，要求新進業者能夠在進入新的市場時，提出一些承諾，避免政策造成的負面影響，例如新進業者應提供比原本業者更好的服務促進競爭，或是提出長期規劃藍圖，避免服務的區域失衡。

除了業者外，胡元輝也認為用戶的心態需要調整，要建立使用者付費觀念，不該一味追求便宜又大碗，如此一來也能讓業者感受壓力，並提供更好的內容服務。

同時，自民國102年有線電視開放跨區經營以來，引發了不少權利金的爭議，甚至發生頻道自主下架的情況。賴祥蔚以近期因為權利金爭議而從部份系統台下架的Eleven Sports為例，強調自主下架是頻道與系統業者對抗的武器，屬於市場機制的一環，NCC不宜介入。

他進一步說明，頻道業者拿不到合理的權利金，主因在於市場不健全，市場上往往一家系統業者獨大，頻道業者只能看人臉色。如果當市場上有了競爭，系統業者為了爭取好的頻道上架，就比較願意付出合理的授權金。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080703