養護機構類流感群聚遲通報 高市衛生局開鍘

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市不僅有登革熱群聚事件，上月下旬又有養護機構發生類流感群聚，有5人及1名工作人員有發燒、咳嗽等症狀，快篩為A型陽性流感，機構未依規定通報，衛生局將依法裁處。

衛生局新聞稿指出，7月1日接獲機構疑似類流感群聚事件，高雄市機構於6月22日至7月4日，共5人、1名工作人員有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀。經快篩6人都為A型陽性流感，隨即啟動疫情調查、預防性投藥及實地輔導查核等防疫。

衛生局說，經查發現6月22日、23日各有1住民及工作人員有上呼吸道感染症狀，機構未依據衛生福利部疾病管制署「人口密集機構傳染病監視作業」於24小時內通報，違反傳染病防治法規定，將依法裁處。

衛生局說，依疾管署監測資料，今年第27週(6/30-7/6)類流感急診就診率全國10.85%、高雄市10.78%。雖未達流感「流行閾值」（臨界值）的11.5%，但社區中仍有流感病毒活動及群聚事件發生。提醒醫療院所、人口密集機構要提高警覺及早防範，如疑似群聚應落實通報，以利防疫。

衛生局呼籲人口密集機構要落實防疫措施，包括時效通報、生病速就醫隔離、重點區域常消毒、生病訪客不探視等，配合降低感染流感及群聚風險。(編輯:孫承武)1080708