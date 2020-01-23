老人肺炎急診快速診斷 台灣經驗登權威期刊

（中央社記者陳偉婷台北23日電）老人染肺炎常是生死交關，過去缺病毒快速診斷工具，只能當細菌性肺炎治療，以致抗生素濫用。台大醫院和北榮團隊發現，導入新檢驗科技，一小時快速診斷，開啟老人感控新方向。

為了解決老人肺炎在急診因受限檢驗工具，只能全給予抗生素治療的困境，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋與台北榮總急診醫學科主任侯重光（現為金門醫院院長）進行雙中心研究，引進床旁快速呼吸道病毒分子診斷的新科技，只需採集鼻咽黏液檢體，1小時就能快速診斷17種呼吸道病毒和3種非典型病原。

台大醫院今天透過新聞稿公布此研究結果，上述研究獲美國臨床老年醫學領域權威雜誌JAMDA接受，主編也撰寫社論專文評論，讚賞該文開啟老年感染控制新方向。

李建璋今天受訪表示，以往急診遇到年長者有肺炎病徵的呼吸窘迫 狀況，沒辦法即時診斷是不是病毒感染、是否給抗病毒藥物治療就好，得送實驗室1、2週才可能確診。

但因年長者肺炎常是生死交關，不能因等檢驗結果延誤治療，臨床上會一律當細菌性肺炎治療，給予5到7天的抗生素，且可能住院7到10天，對病人負擔重，也可能有抗生素濫用。

台大醫院和北榮研究團隊將國際的快速診斷導入急診臨床，研究發現顯示，急診老年呼吸窘迫患者，有20%是病毒感染，過去無法診斷。導致肺炎的病毒前3名包含流感病毒、呼吸道融合病毒，以及鼻病毒。

李建璋說，常見的老年流感病毒感染可能不會有發燒、肌肉痠痛等典型症狀，而是直接以呼吸窘迫表現，給予抗病毒治療率偏低。改用新型檢驗工具，有助精準抓到病毒，及早給予抗病毒藥物治療，就不用住院打抗生素。

研究證實，快速呼吸道病毒精準診斷可以有效減少不必要的抗生素治療，和前一年歷史對照組相比，抗生素降階或停藥增加10%，靜脈抗生素天數使用平均減少4.5天，住院天數也縮短2.3天，但治療結果不受影響。

李建璋說，香港目前也在臨床使用此快速檢驗工具篩檢疑似武漢肺炎的患者，如果可快速篩出病毒感染，就可排除武漢肺炎。但此工具無法「確診」武漢肺炎，且因需自費至少新台幣數千元到萬元不等，如果要用在台灣臨床，經濟效益和成效有待考量。（編輯：屈享平）1090123