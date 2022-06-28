青民協攜高中生舉辦新課綱論壇 盼傳達學生聲音

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（中央社記者許秩維台北28日電）台灣青年民主協會與撰寫108課綱觀察報告的高中生團隊將於8月11日共同舉辦「這次換你說－108課綱高中生論壇」，邀請教育部等行政單位聆聽學生的聲音。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，108課綱高中生論壇是首次以學生為主軸，討論108課綱的大型論壇，預計號召百名高中生針對108課綱不同面向，製作簡報並分享看法。

論壇將在張榮發基金會國際會議中心舉行，現正開放學生報名參與，主辦單位將全額補助學生往返活動地點的交通費，並邀請教育部、國民及學前教育署、國家教育研究院等行政單位聆聽學生的聲音。

撰寫108課綱觀察報告的高中生李瑞霖、陳惠平組成「108 課綱倡議計畫團隊」，在推動社會倡議過程中，感受到許多高中生面臨的徬徨與無奈，因此辦理108課綱座談會，希望當局推動新課綱過程中，聆聽並納入第一線學生聲音，作為後續滾動式修正的重要參考依據。

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台灣青年民主協會提到，此次論壇將針對學習歷程檔案、108課綱下的大學升學與考招、課綱、課程與課本編排、自主學習與素養等主題深度討論，也會辦理工作坊，凝聚學生意見，讓學生意見在新課綱檢討中不會缺席。

青民協表示，過去在社群貼文中，可看到很多高中生對新課綱滿滿的無奈、焦慮，甚至是不滿，希望藉由這次論壇，將學生在網路上的抱怨，轉化成能夠讓政策推進的動力，讓抱怨不再只是抱怨。（編輯：管中維）1110628