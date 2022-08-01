女子三酸甘油酯超標53倍 引發急性胰臟炎

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市1名40歲女子因上腹悶痛及出現嘔吐就醫，澄清醫院中港院區今天表示，檢查發現患者三酸甘油酯數值是標準值的53倍，而引發急性胰臟炎，如延誤治療可能危及生命。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師陳鄭弘堯在新聞稿中指出，患者體重75公斤，於理學檢查並無發燒、無黑便與血便且無畏寒情形，僅心跳和呼吸稍快，腹部X光檢查也無異樣，經腹部超音波檢查發現有最重度脂肪肝、胰臟腫脹，但沒有膽結石。

陳鄭弘堯表示，經急診抽血檢查發現患者的三酸甘油酯數值高達8000mg/dl，是正常值（150mg/dl以下）的53倍，因胰臟發炎指數嚴重超標合併腎功能異常，且白血球、血紅素、血糖指數皆高於正常數值，因而收治住院治療觀察。

住院過程中，陳鄭弘堯發現，患者病情急轉直下，因體內胰島素分泌嚴重不足而致酮酸中毒症、呼吸衰竭、血紅素下降而緊急送加護病房，確診為急性胰臟炎合併後腹腔出血。

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陳鄭弘堯認為，雖然急性胰臟炎好發原因，通常與膽結石和酗酒有密切關係，但這名患者是三酸甘油酯指數超標所致，診斷為「代謝性三酸甘油酯過高症」，而患者本身也有糖尿病家族病史，加上有肥胖、脂肪肝等問題，是誘發急性胰臟炎的高風險族群。

陳鄭弘堯說，急性胰臟炎很容易被誤為胃發炎而延誤醫治，70%胰臟炎屬輕症，通常住院治療4、5天就可痊癒出院，不至於留下後遺症。如果病況嚴重，可能造成胰臟囊腫或壞死、感染或功能損害，還可能合併器官衰竭、呼吸衰竭、腎衰竭、休克等，提醒不能小看急性胰臟炎的殺傷力。（編輯：謝雅竹）1110801