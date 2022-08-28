高壓迴流等3種天氣擴散差 空污紅警天數最多

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（中央社記者張雄風台北28日電）每年10月到隔年3月是台灣空污好發的季節。根據研究，其中在高壓迴流、高壓出海及冷高壓影響等3種天氣型態下空污紅色警示天數最多，尤其中南部地區需特別留意。

行政院環境保護署委託長榮大學進行「空氣品質惡化防制應變成效提升計畫」，日前發布成果報告。報告中指出，統計107至110年PM2.5（細懸浮微粒）紅色警示（AQI大於150）天氣型態，紅警天數最多依序為「高壓迴流」32天、「高壓出海」16天及「冷高壓影響」11 天。

報告中提到，當空氣品質預報出現這三種天氣型態時，應特別留意台灣部分地區（特別是中南部地區）容易發生空氣品質不良情形。

環保署解釋，「高壓迴流」是指大陸冷高壓出海後，高壓中心繼續向東移動，影響台灣環流風場轉成東風至東南風，加上中央山脈的阻隔，台灣西半部位於背風面，受到氣流沉降作用影響，天氣較為穩定，加上風場微弱，污染物容易在大氣中累積，不利擴散。

「高壓出海」則是當高壓中心靠近華北、華中沿岸地區，且由陸地進入東海洋面時，台灣盛行風以東北風為主，東北風強風區域可能擴及至雲林；「冷高壓影響」則是台灣冬季常見的東北風或東北季風，中部以北及東半部空品區擴散條件相對較佳。

高壓出海及冷高壓影響大致上會造成空氣污染相對集中於高屏地區，但若東北風伴隨境外污染物移入，則原擴散良好區域也可能發生高濃度空氣污染的現象。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，根據此研究，代表pm2.5影響與氣象條件有很大關係，上述這些天氣型態造成境外污染傳入影響變大，西部縣市變成背風區，天氣穩定、擴散不良。

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蔡孟裕進一步說明，統計近年紅警天數，109年為15天、110年達177天，今年截至7月底止為45天；他解釋，109年因Covid-19疫情，中國幾乎封城，導致台灣境外污染物大減；而去年在6月前大規模乾旱事件，各地無降雨洗清、天氣穩定擴散極差。

環保署今年初已修正發布空氣品質惡化防制辦法，將空污降載減對象納入燃煤發電機組、石化、鋼鐵及焚化廠；另訂好鄰居條款，下風處縣市若空氣品質不佳，上風處縣市也需降載減排。（編輯：張銘坤）1110828