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偏遠學校用數位提升閱讀素養 減C效果名列前茅

2022/9/28 18:31（9/28 18:51 更新）
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台灣素養教育協會媒合企業共同支持偏遠和「非山非市」學校，至今已有34所學校、3114名學生受惠，28日在台北舉行第2屆未來素養學堂頒獎典禮，公布13所「閱讀素養典範學校」。（台灣素養教育協會提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月28日
台灣素養教育協會媒合企業共同支持偏遠和「非山非市」學校，至今已有34所學校、3114名學生受惠，28日在台北舉行第2屆未來素養學堂頒獎典禮，公布13所「閱讀素養典範學校」。（台灣素養教育協會提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）桃園市永安國中運用數位工具提升閱讀素養，將遊戲融入教學，學生在國中教育會考表現大幅提昇，「減C」效果在桃園市名列前茅。

台灣素養教育協會於民國110年起，媒合企業共同支持偏遠和「非山非市」學校，發展多元創新的閱讀素養教學方案，至今已有34所學校、3114名學生受惠。今天在台北舉行的第2屆「未來素養學堂－偏鄉閱讀素養典範學校支持計畫」頒獎典禮，公布13所「閱讀素養典範學校」。

其中桃園市新屋區永安國中推動閱讀素養教學後，學生的會考表現大幅提升，學科成績A級（精熟）比率增加，C級（待加強）減少。校長古如毓表示，鄉下存在「文化刺激不利」的問題，要縮小城鄉差距，一定要透過科技輔佐。

古如毓表示，學校推動數位學習，一開始缺少平板，一度須對外募徵二手良品，之後碰上教育部改善偏鄉學校網路設施，才讓閱讀素養順利於校內推動。學校初期採用自習課，後來改為每周另外開設一節數位閱讀課，融入彈性課程中。

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計畫發起人、台大電機系教授葉丙成表示，過去看到很多學校老師雖然具備熱情，但找不到資源和舞台發揮。透過計畫，參與學校中約3成的孩子，不再需要參與國語文及數學的補救教學，希望有更多企業一同響應。

教育部長潘文忠表示，閱讀素養是面對學習、進入未來社會的關鍵，面對快速變化的環境，學習方法也需要漸進調整。108課綱課程重視自發、互動、共好的精神，藉由培育解決問題的能力，讓學子成為終身學習者。（編輯：陳政偉）1110928

潘文忠
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