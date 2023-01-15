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汽柴油價格16日不調整 95無鉛維持每公升30.6元

2023/1/15 12:20（1/15 13:09 更新）
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中油宣布16日凌晨0時起汽、柴油價格均不調整。（中央社檔案照片）
中油宣布16日凌晨0時起汽、柴油價格均不調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北15日電）配合春節油價平穩措施，中油宣布，明天凌晨0時起汽、柴油價格均不調整；發油量最大的95無鉛汽油，維持每公升新台幣30.6元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。

中油表示，為配合政府穩定物價政策，除了春節期間洗車維持優惠價外，春節假期2週（1月16日至29日），汽、柴油依上漲不調、下跌調，「只跌不漲」原則辦理，幫民眾省荷包過好年。

中油指出，受中國全面解封和美國就業市場強勁利多，帶動油價上漲；本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲1.30美元，新台幣兌美元匯率升值0.256元，國內油價依公式計算漲幅為0.66%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.3元及0.4元，比較稅前價格已低於亞洲鄰近國家，因此汽、柴油吸收金額為0；但計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

另依春節期間物價穩定政策，汽、柴油各再加碼吸收0.1元及0.2元，合計汽、柴油各共吸收0.3元及0.4元，國內汽、柴油實際價格皆不調漲。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，更加碼春節穩定物價措施，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.3及0.4元均由中油吸收，累計111年至12月底止，共吸收約455億元。（編輯：楊蘭軒）1120115

#中油
#春節
#油價
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