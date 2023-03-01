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高鐵清明疏運加開256班列車 3/3開放購票

2023/3/1 10:21
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣高鐵公司今天宣布，為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，自3月31日至4月6日清明假期疏運期間，加開256班次列車，3月3日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，3月31日至4月6日清明連假疏運期，加開256班次列車，包括：南下110班，北上146班，總計7天提供1251班次的旅運服務，各車次列車3月3日凌晨零時起開放購票。

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同時，為服務提前返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵規劃3月17日、18日，增開3班次南下列車，3月19日增開1班次北上列車；配合3月25日為補上班日，當天也增開3班次北上列車，服務通勤需求，這7班次列車併同清明疏運規劃，3月3日起開放購票。

台灣高鐵提醒，清明疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），夜間乘車的旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁，確保行程順暢。（編輯：郭諭儒）1120301

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