國立大學招生增逾1000名 工程與資訊學群最多

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（中央社記者陳至中台北1日電）學測放榜後，大學招生季正式展開，大學問網站執行長魏佳卉指出，國立大學招生名額比去年增加1013人，但95%以上都是傳統自然組科系，以工程、資訊學群為主，社會組科系名額反而減少。

魏佳卉指出，台大、成大、清大、交大等校配合國家政策，近年增加資通訊、半導體、機械等相關科系招生名額。今年在少子女化的趨勢下，仍有27所國立大學、8所私立大學逆勢增加招生名額。

魏佳卉觀察，政府政策鼓勵熱門產業外加名額，國立大學幾乎是「招好招滿」，私立大學卻顯得保守。然而，增額科系集中工程、資訊學群，對社會組來說，難吃到這波紅利，反要注意私校減招幾乎都是社會組學群，且重考生、技術型高中跨考，也都以選考國文、英文、社會、數學B居多。

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魏佳卉指出，教育、文史哲、外語學群，因為社會普遍認知出路不好，在少子化推波助瀾下，成了今年減招最多的學群。名額都大幅移動到學生選填志願較多的傳播學群，然而傳播科系著重實作，招生人數擴張，師資和設備是否能同步跟進，值得觀察。

另外，因應金融業數位轉型，大學商學院的招生名額，也有不少挪移到數位金融相關科系。運動產業的發展則是另一個重要趨勢，不少大學增設運動產業管理、健康促進系，傳統的體育系、運動科學系也增加名額，是今年選填志願可以關注的新趨勢。（編輯：陳政偉）1120301