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男子解黑便、胸腹痛罹食道癌 醫研判常飲酒有關

2024/2/21 14:46
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗1名65歲男子因解黑便、胸腹輕微疼痛就醫，檢查竟發現罹患食道癌第2期，醫師根據生活習慣研判，恐與男子經常飲酒習慣有關。

苗栗縣大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來今天分享這起案例表示，食道癌好發於50至70歲的男性，發生的原因與抽菸、喝酒、常吃含亞硝胺的食物、過熱的飲食、以及食道曾受腐蝕傷害有關。

洪吉來指出，這名65歲邱姓男子因解黑便、胸部及腹部有輕微疼痛而到急診就醫，在接受胃鏡檢查時，發現胃的下端有腫瘤，切片檢查為惡性腫瘤，經電腦斷層及正子造影檢查後，確診為食道癌第2期。

由於男子不抽菸、也無特殊飲食偏好，但日常生活經常應酬喝酒，醫師懷疑與飲酒習慣有關，所幸經手術切除腫瘤後，邱男術後順利恢復並持續門診追蹤，狀況良好。

醫師表示，早期的食道癌可進行手術治療切除腫瘤，若腫瘤位在表淺的食道黏膜層，可以內視鏡手術切除即可；若腫瘤侵犯至食道黏膜下層或更深位置，則須以開胸手術切除腫瘤及食道重建。晚期食道癌治療則建議以手術搭配放射及化學治療，提高疾病控制率與存活率。

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洪吉來提醒，由於食道癌初期沒有明顯的症狀，多數病人都是因出現吞嚥困難、吃不下、體重減輕、胸部或上腹部疼痛、消化道出血解黑便或慢性咳嗽等症狀時才發現，若有感覺吞嚥異常且超過2週仍未改善，務必要盡快就醫檢查。

他也建議戒菸、戒酒、戒檳榔，避免吃含亞硝胺（醃漬、煙燻）或過熱的食物，同時多吃蔬菜、水果等富含維他命C的食物，降低食道癌的發生率。（編輯：李錫璋）1130221

#大千綜合醫院
#苗栗縣
#李錫璋
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