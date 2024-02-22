桃園區農改場改良土壤鹽害 設施蔬菜產量增4成5

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台灣北部是設施蔬菜栽培主產區，針對出現土壤鹽類累積問題，桃園區農改場今天表示，已研發浸水、深耕等土壤改良技術，輔導農民執行後，土壤電導度降低，產量增加45%。

農業部桃園區農業改良場發布新聞指出，北部是設施栽培主產區，桃園市栽種面積約占305公頃、占79%，新竹縣42公頃、占11%；由於土壤長期缺乏雨水淋洗，複作指數高，以及施肥過量，導致鹽類累積、養分不平衡或重金屬累積，進而影響蔬菜生長，為此已研發多項技術改善，可增進產量。

除了輔導農民進行合理化施肥，桃園區農改場說明，土壤鹽類累積改良技術綜合幾項方式進行，包含以大量的灌溉水進行多次反覆浸泡及排水，沖去鹽類離子，而淋洗浸泡的時間，視鹽分累積程度而異，反覆幾次就能見效。

再來是深耕，桃園區農改場說，採用深層耕犁混合表土與底土的方法，可稀釋土壤中鹽類離子的濃度。

另外，桃園區農改場也說，土壤鹽類累積不嚴重時，可種植玉米、田菁等耐鹽作物或綠肥作物，藉由耐鹽作物吸收土壤中累積的鹽類離子，之後將植株移運他處，或是種植莧菜或空心菜等須肥性較高的短期葉菜作物，也能降低土壤鹽類累積。

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桃園區農改場並說，111年在桃園市蘆竹區實例試驗顯示，利用耐鹽作物及浸水方式進行鹽害土壤改良，並調整有機質肥料，將植物渣粕類肥料改為長纖維蔗渣堆肥，土壤電導度降低82%，蔬菜產量從每公頃8.1公噸增至11.7公噸，增加45%。

桃園區農改場補充，歷年土壤肥力分析資料顯示，設施蔬菜栽培土壤鹽分偏高者占總體樣本25%，磷、鉀、鈣及鎂等土壤養分過量約占總體樣本60%，且土壤鹽類累積比例逐年增加中。（編輯：陳政偉）1130222