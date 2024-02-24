網路霸凌議題結合戲劇 武陵高中獲資訊教案特優

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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部今天表揚112年度「資訊素養與倫理創意教案徵選」獲獎團隊，武陵高中教師將真實的網路霸凌事件結合戲劇教學，讓學生嘗試從旁觀者、加害者、被害者的視角思考，獲得特優。

教育部今天發布新聞稿，今、明2天在陽明交通大學舉辦數位素養講師培訓工作坊，同時也頒發創意教案甄選獎項，獲獎作品涉及許多新興議題，包含生成式AI（人工智慧）的讀寫應用、資訊素養與法律、數位性別暴力、網路霸凌、網路識讀等。

桃園市武陵高中教師葉庭甫以「為你勇敢，致親愛的」教案獲得特優。課程探討真實的網路霸凌事件，經由戲劇情境及角色取替，讓學生對事件中的旁觀者、加害者、被害者等視角，都能夠感同身受。

葉庭甫將網路的沉重議題融合戲劇教學，使學生學習勇於表達、解決問題和尊重他人的能力，並起到警示作用。他希望在無遠弗屆的網路中，學生發表貼文、留言前都應三思，避免任意評論，造成他人難以抹滅的傷害。

台南市新豐高中教師湯云瑋、張瑀琳以「AI的讀寫應用與閱讀思辨」為主題，將AI工具結合國文課文和段考作文，讓學生藉由實際操作軟體學習資訊判讀，進而體認自我價值與閱讀思辨的重要性。

湯云瑋、張瑀琳指出，要讓AI成為實踐創意、想法的朋友，而非降低思考和創造力，關鍵在於具備整理資訊、提出好問題以及形塑問題意識的能力。期盼學生透過課程打開視野，並時刻思考科技、人文與生命三者相生相連的關係。（編輯：陳政偉）1130224