乳房纖維腺瘤好發年輕女性 醫提6招助預防

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗大千綜合醫院今天表示，纖維腺瘤是乳房常見良性腫瘤，好發於15至35歲年輕女性，儘管形成原因不明，但若能維持荷爾蒙正常運作有助預防，醫師提供6建議預防病變。

大千醫院乳房外科醫師陳以涵指出，乳房纖維腺瘤是指乳房出現界線分明、表面平滑的圓形腫塊，容易推動且大多數不會有疼痛症狀，目前發生的原因不明，但根據研究顯示，乳房纖維腺瘤是荷爾蒙雌激素作用較活躍，造成乳腺上皮細胞和纖維組織增生而形成。

陳以涵說，乳房纖維腺瘤轉變成惡性腫瘤的機率很低，但仍需定期追蹤形狀、大小是否出現變化，若有持續長大、疼痛或外觀受影響時，則建議粗針切片或切除手術來確認組織是否有病變的情形。

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陳以涵表示，傳統乳房腫瘤切除手術會有2至4公分的傷口，外觀會有疤痕或局部凹陷的情況；現行乳房良性腫瘤微創手術，傷口僅0.3至0.5公分，大幅降低疤痕形成、乳房外觀變形機率，疼痛感低且恢復快。

陳以涵提醒，雖然乳房纖維腺瘤形成原因不明，但若能維持荷爾蒙正常運作，仍有助預防乳房纖維腺瘤及各種乳房病變，因此建議6招預防，包括避免食用油油炸類、高油脂或加工食物；不隨意使用豐胸產品；勿攝取過多咖啡因及喝酒；多吃蔬菜水果；充足睡眠及保持運動；減少使用塑膠製品及香味持久的香水。（編輯：李錫璋）1130227