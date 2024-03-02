屏東2024南國表藝節 精彩馬戲3月先登場

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（中央社記者林巧璉屏東縣2日電）2024南國表藝節以打破劇場空間、讓藝術遍地開花概念為主軸，邀請豐富多元化演出團隊一系列展演。3月邀請國內外知名馬戲團隊－法爾劇團及FOCA福爾摩沙馬戲團兩檔節目。

首場屏東藝術館在9日晚間7時30分，由來自柬埔寨的法爾劇團打頭陣。屏東縣文化處表示，有「東南亞的馬戲團」之稱的法爾劇團，帶來「Eclipse 月蝕」忠實呈現柬埔寨人們的人生故事。一個關於寬恕的民間傳說，人都會犯錯，唯有了解、原諒才能接納彼此的差異。

16日由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來「宇宙大冒險」接續登場，以太空、宇宙為題材，結合雜耍、體技、舞蹈演出，透過沈浸式劇場方式，帶領觀眾進入奇幻宇宙探險。

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文化處新聞稿表示，FOCA福爾摩沙馬戲團成立於2011年，以美麗寶島─台灣所命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙與表演風格，以創造屬於抬灣多樣化的當代馬戲藝術為宗旨。

2024南國表藝節以「他好她」為主題，3月至6月間匯聚國內外頂尖表演團隊，其他還包括莎士比亞的妹妹們的劇團、春美歌劇團、當代傳奇劇場、同黨劇團、鋼琴家賈西亞等精彩節目，分別於屏東演藝廳與藝術館演出。更透過公開徵件，邀請國內團隊以屏東不同文化場域為舞台，創作沉浸式環境劇場，帶來表演藝術多元樣貌。活動詳情可上文化處官網或臉書查詢。（編輯：孫承武）1130302