農民職災保險擬納軍公教勞退休人員 最快7月上路

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）行政院長蘇貞昌今天說，目前從事農作卻無法參加農民職業災害保險者，要求農委會研議是否納入。農委會表示，規劃將軍、公、教、勞退休人員納入，最快7月正式上路，約有6萬人可受惠。

農委會今天於行政院院會報告「農民職業災害保險的執行成果與精進作為」。蘇貞昌於會中表示，去年11月1日開辦的農民職業災害保險提供農民包含傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項保險給付，為農民提供更完善的職業安全與經濟補償保障。

蘇貞昌表示，這項制度提供農民過去所沒有的保障，一個月付新台幣15元就取得這麼大的保護傘。有關投保率不高的問題，要求農委會了解問題所在，讓更多農民獲得從農安全的保障；目前實際從事農業工作卻無法參加農民職業災害保險者，也請農委會研議是否納入，以完備農民社會保險制度。

農委會指出，截至今年6月10日止，已有17.2萬人參加農民職業災害保險（下稱農民職災保險），加保率15.44%。

農委會副主委陳添壽在行政院院會會後記者會表示，目前的規定是農保被保險人可自願參加農民職業災害保險；不過已領取其他社會保險老年給付者（軍公教勞退休人員）則無法取得農保身分，這類實際從事農作的人約有6萬多人。

為此，農委會規劃推動修法，將實際從事農作的軍公教勞退休人員納入農民職災保險的納保對象；預計最快7月完成修法，正式上路。

有關投保率的問題，陳添壽表示，未來希望提高投保率至20%、30%的目標。

此外，蘇貞昌提到，農委會去年推動實際耕作從事農業生產者可參與農保，讓有志於農業的年輕人可享有多元保障；也推動「對地綠色環境給付」，穩定農民收益。政府從各方面加強對農民的各項照顧，為農產品組國家隊打通路，創下很好的銷量紀錄。（編輯：蘇志宗）1080613