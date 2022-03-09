誇侯友宜市政好 賴清德：國家優先應超越政黨惡鬥

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）副總統賴清德中午接受電視專訪，談到國內政治，他認為政黨惡鬥是削弱台灣的力量，應發展「國家優先」的政黨文化，他還大方稱讚新北市長侯友宜市政做得不錯，地方很多人在講。

賴副總統中午接受Yahoo TV主持人王時齊專訪一小時，暢談台美關係、出訪中美洲心路歷程、俄羅斯入侵烏克蘭，以及國內政情。

談到國內政黨對立，解禁美豬和日本福島食品遭遇阻力，賴副總統直言「在國內被罵是必然的」，因為台灣政黨對抗很厲害，這是影響台灣的力量，過去國民黨贊成要開放美牛，那時候是民進黨反對，他行政院長卸任時說過，台灣政黨要建立以國家利益為優先的政黨文化，因為台灣很小，沒有團結怎麼對外競爭。

賴副總統表示，過去國民黨跟民進黨都有做錯的地方，為了台灣的未來，政黨文化要改，因為未來挑戰更大，台灣人要更團結。

主持人追問國民黨做到「國家優先」了嗎？賴副總統表示，「要給他們時間，他們正在調整」，他相信多數民意如果支持某個方向，政黨就會慢慢調整過來。

賴副總統說，他本來對江啟臣當國民黨主席時有很高期待，看到他跟郝龍斌競選黨主席提出的政見，國民黨似乎有意調整國家定位政策，檢討九二共識，江啟臣強調台灣重要跟民主價值，過去國民黨很少談這塊。

賴副總統表示，郝龍斌甚至說過去國民黨兩岸政策是少數買辦得到利益，台灣人民沒有得到好處，郝龍斌若當選要調整，如果中國武力威脅，要終止兩岸通航等，姑且不論政策正確與否，但可以看到國民黨當時有受到817萬選票民意影響。

賴副總統表示，可惜江啟臣最後無力扭轉國民黨內部力量，回到老國民黨路線，他寄望未來國民黨能有台灣優先立場，這是台灣目前最重要的民意。

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被問到國民黨主席朱立倫立場，賴副總統說「要給他一點時間」，蔡總統之前當黨主席也遭遇很多困難，重點是大方向要正確，做法可以一步步慢慢來，希望國民黨調整成功，因為這是台灣共同最大利益。

賴副總統感謝被列為民調「十大政治領袖」排行第一，強調是總統執政團隊整體的功勞，他將繼續努力。對於排名第二的侯友宜，賴副總統大方誇讚他做得不錯，「我是新北市孩子，常回新北市那邊，聽到對侯友宜有很多誇獎」，但他不能代替侯友宜回答是否挑戰總統大位的問題。（編輯：翟思嘉）1110309