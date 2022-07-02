轉型正義座談 范雲：完整真相才有真正信任

（中央社記者陳至中台北2日電）台大學生會今天舉辦轉型正義座談會，民進黨立委范雲分享自己學生時代被監控的經驗，並認為應公開監控者的姓名，才有真正的信任，否則每個人都變成嫌疑犯，反而不公平。

台大學生會轉型正義小組今天舉辦「2022轉型正義座談會暨陳文成事件紀念晚會」，早上邀請學者吳叡人、林國明、范雲等人，分享黨國體制在台大的種種。晚間將舉辦陳文成事件41週年紀念晚會，邀請師生一同紀念民國70年回台探親遭警備總部約談，後被發現陳屍台大校園的學者陳文成。

民主進步黨籍立委范雲今天受邀在座談會上分享學生時代被監控的經歷。她曾受促進轉型正義委員會邀請，觀看自己被監控的檔案，發現監控系統遍布校園各處、大小社團，甚至連她擔任學生會長時，自己組織的團隊中，都有2人被吸收。

范雲提到，她看完檔案後晚上難以入眠，即便睡著也會被淚水濕醒。她難過的是到現在，仍然不知道這些監控者的確實身分，「當你不知道誰是出賣的人，每個人都變成嫌疑犯，這對社會信任是很大的創傷。」

范雲認為自己還算是一個寬厚的人，如果監控者願意和她「自首」，說明當時是因為缺錢，或是有弱點被掌控才會被情治單位吸收，她應可接受和原諒。但現在的狀況是：「連要原諒誰都不知道，我怎麼去原諒。」

除了主張被監控者有權知道監控者身分，范雲也主張，從事公權力的人如民意代表，也應被揭露過去是否有做過傷害人權、迫害信任的事，公開後由選民自己判斷。

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台大社會系教授林國明受促轉會委託研究，訪問許多曾參與監控的「線民」，他今天在研討會上說，每個人被情治單位吸收的原因不同，有可能與家庭背景、關係網絡有關，也可能是物質誘因。線民可能是被監控者身邊親密的女朋友、信任的指導教授，造成很深的情感傷害。

林國明強調，不同時代的校園監控，不能同日而語，為了歷史真相與和解，希望有更多人願意站出來談，不論是加害者還是受害者，讓社會大眾能更加瞭解黨國下的社會面貌和加害體制。（編輯：張芷瑄）1110702