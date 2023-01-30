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近8成閣員留任 民眾黨質疑陳建仁內閣換湯不換藥

2023/1/30 18:29
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（中央社記者郭建伸台北30日電）行政院準發言人陳宗彥今天公布陳建仁內閣完整人事。台灣民眾黨指出，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，但舊內閣留任達77%，且女性閣員比例僅17%，質疑換湯不換藥怎麼帶領台灣開創新局。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣總辭，新舊內閣交接安排在31日。

民眾黨今天透過臉書表示，去年民眾用選票向民進黨執政失能抗議，內閣改組花了62天才落幕，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，然而內閣名單公布，新內閣卻是舊成員，留任比例達77%。

民眾黨指出，2016年蔡總統上任以來，女性閣員比例長期偏低，2020年只有3位，2022年女性閣員僅7.5%，性別比例嚴重失衡，如今才將比例提高到17%，但距離長期推廣的1/3性別比例原則，還有一段距離。

民眾黨指出，2019年蘇貞昌內閣上台，有超過7成閣員留任，這次新內閣更高達近8成留任，民眾將繼續在立法院看見爭議官員的傲慢嘴臉，再怎麼用詞藻包裝，都無法掩蓋執政黨擺爛的意圖。

民眾黨指出，新內閣沒有蜜月期，一交接就必須無縫接軌，處理超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義等工作，民眾黨將繼續強力監督政府。（編輯：林克倫）1120130

#台灣民眾黨
#蘇貞昌
#陳建仁
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