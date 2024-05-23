陳菊：致力建立有效申訴機制 處理人權侵害議題

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（中央社記者陳俊華台北23日電）人權會主委陳菊22日接見加拿大卑詩省人權審裁處主席奧勒時說，正致力建立有效申訴機制，處理人權侵害議題，尤其台灣和加拿大的原住民族都面臨相似的挑戰，盼能提升處理原民議題能力。

國家人權委員會透過新聞稿表示，加拿大卑詩省人權審裁處主席奧勒（Emily Ohler），22日拜會人權會。去年10月人權會曾到加拿大卑詩省人權審裁處，與奧勒就申訴受理、調解與救濟途徑、原住民族申訴等進行經驗分享與學習，這次奧勒應邀回訪，雙方就人權議題、申訴機制進行經驗交流與實質討論。

陳菊指出，人權會致力於建立有效的申訴機制，以處理人權侵害議題，尤其台灣和加拿大的原住民族都面臨相似的挑戰。人權會關注原住民族歷史及轉型正義的議題，透過與加拿大人權機構互訪，期待提升處理申訴機制和原住民族議題的能力。

陳菊也關切卑詩省溫哥華地區有許多台灣人，認為與卑詩省人權審裁處共同為人權的進步做出努力，是更值得期待的事。

奧勒對人權會在短時間內取得的成就表示敬重，她說，特別是在促進台灣遵循國際人權公約、與政府對話以及協助處理個人案件方面，值得雙方互相參考與學習。奧勒也表達對台灣原住民族轉型正義議題的興趣，認為對於加拿大正在探討如何將替代性爭議解決方法納入程序中，有非常重要的參考價值。

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奧勒指出，加拿大卑詩省人權審裁處致力於處理歧視申訴案件已超過20年，為因應申訴案件數量增加，以及案件需求方面的變化，尤其是針對原住民族相關的具體需求，目前人權審裁處正在修訂申訴程序，並進行相關試辦方案。

奧勒說，正如台灣的人權會，加拿大卑詩省人權審裁處也設有直接申訴機制，並聚焦於原住民族權利。兩機構都針對遭受歧視與類似遭遇的人們提供救濟。在人權審裁處努力改革程序以因應當代挑戰時，就申訴處理機制進行以流程為導向的討論會有所助益。（編輯：林興盟）1130523